मरने के इरादे से यमुना में कूद गई महिला, फिर आया एक ख्याल; तैरकर दूसरे किनारे पहुंची

नर्मदा सात साल की अपनी बेटी को लेकर यमुना नदी के किनारे खेतों पर पहुंच गई। उसने बच्ची को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद वह यमुना नदी में कूद गई। इस दौरान उसे अपने 5 बच्चों का ख्याल आया। वह घबरा गई। मरने का इरादा त्याग दिया। वह तैरना जानती थी। तैरकर यमुना के दूसरी ओर पहुंच गई।

उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में बुधवार को एक शादीशुदा महिला ने मरने के इरादे से नदी में छलांग लगा दी। इसके पहले उसने अपनी सात साल की बच्ची को खेत में छोड़ दिया था। यमुना के तेज बहाव में पहुंची विवाहिता को बच्चों का ख्याल आया। वह मरने का इरादा छोड़कर किसी तरह तैरकर दूसरे किनारे पहुंच गई। जबकि करीब पांच घंटे तक परिजन पुलिस और गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश करते रहे। थाना डौकी क्षेत्र के गांव नूरपुर में गृह क्लेश के चलते हुई इस घटना की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। लोग गनीमत मान रहे हैं कि महिला को ऐन वक्त पर बच्चों का ख्याल आ गया और उसने मरने का इरादा छोड़ दिया।

थाना डौकी क्षेत्र के गांव नूरपुर निवासी सूरजभान के पांच बच्चे हैं। बुधवार सुबह सूरजभान का 35 वर्षीय पत्नी नर्मदा से झगड़ा हो गया। बताया गया है कि इससे नाराज होकर नर्मदा सात साल की अपनी बेटी को लेकर यमुना नदी किनारे खेतों पर पहुंच गई। बच्ची को वहीं छोड़ दिया। खुद यमुना नदी में कूद गई। इस दौरान उसे अपने पांचों बच्चों का ख्याल आया। वह घबरा गई। मरने का इरादा त्याग दिया। गनीमत रही कि वह तैरना जानती थी। तैरकर यमुना के दूसरी ओर पहुंच गई। किसी तरह वहां के गांव गढ़ी चंदन पहुंची। उसका बदवहास हालत में घूमता देख गढ़ी चंदन के ग्रामीणों ने पूछताछ की। तब नर्मदा देवी ने ग्रामीणों को पूरा घटनाक्रम बताया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और नर्मदा देवी को समझा बुझाकर लेकर थाने आई। थाने पर नर्मदा ने बताया कि पति से झगड़ा होने के बाद यमुना नदी में कूद गई थी। जब वह यमुना नदी में बहने लगी तो घबरा गई। बच्चों को भी ख्याल आया। फिर वह तैरकर किनारे पहुंच गई। दूसरे गांव पहुंच गई।