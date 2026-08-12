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मरने के इरादे से यमुना में कूद गई महिला, फिर आया एक ख्याल; तैरकर दूसरे किनारे पहुंची

By Ajay Singh
संवाददाता, फतेहाबाद (आगरा)
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नर्मदा सात साल की अपनी बेटी को लेकर यमुना नदी के किनारे खेतों पर पहुंच गई। उसने बच्ची को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद वह यमुना नदी में कूद गई। इस दौरान उसे अपने 5 बच्चों का ख्याल आया। वह घबरा गई। मरने का इरादा त्याग दिया। वह तैरना जानती थी। तैरकर यमुना के दूसरी ओर पहुंच गई।

woman jumped into yamuna river with the intention of dying
मरने के इरादे से यमुना में कूद गई महिला

उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में बुधवार को एक शादीशुदा महिला ने मरने के इरादे से नदी में छलांग लगा दी। इसके पहले उसने अपनी सात साल की बच्ची को खेत में छोड़ दिया था। यमुना के तेज बहाव में पहुंची विवाहिता को बच्चों का ख्याल आया। वह मरने का इरादा छोड़कर किसी तरह तैरकर दूसरे किनारे पहुंच गई। जबकि करीब पांच घंटे तक परिजन पुलिस और गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश करते रहे। थाना डौकी क्षेत्र के गांव नूरपुर में गृह क्लेश के चलते हुई इस घटना की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। लोग गनीमत मान रहे हैं कि महिला को ऐन वक्त पर बच्चों का ख्याल आ गया और उसने मरने का इरादा छोड़ दिया।

थाना डौकी क्षेत्र के गांव नूरपुर निवासी सूरजभान के पांच बच्चे हैं। बुधवार सुबह सूरजभान का 35 वर्षीय पत्नी नर्मदा से झगड़ा हो गया। बताया गया है कि इससे नाराज होकर नर्मदा सात साल की अपनी बेटी को लेकर यमुना नदी किनारे खेतों पर पहुंच गई। बच्ची को वहीं छोड़ दिया। खुद यमुना नदी में कूद गई। इस दौरान उसे अपने पांचों बच्चों का ख्याल आया। वह घबरा गई। मरने का इरादा त्याग दिया। गनीमत रही कि वह तैरना जानती थी। तैरकर यमुना के दूसरी ओर पहुंच गई। किसी तरह वहां के गांव गढ़ी चंदन पहुंची। उसका बदवहास हालत में घूमता देख गढ़ी चंदन के ग्रामीणों ने पूछताछ की। तब नर्मदा देवी ने ग्रामीणों को पूरा घटनाक्रम बताया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

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पुलिस मौके पर पहुंची और नर्मदा देवी को समझा बुझाकर लेकर थाने आई। थाने पर नर्मदा ने बताया कि पति से झगड़ा होने के बाद यमुना नदी में कूद गई थी। जब वह यमुना नदी में बहने लगी तो घबरा गई। बच्चों को भी ख्याल आया। फिर वह तैरकर किनारे पहुंच गई। दूसरे गांव पहुंच गई।

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पांच घंटे तक परिजन और पुलिस रहे परेशान

इधर, नर्मदा जब यमुना नदी में कूदी तो उसकी बेटी गांव पहुंची गई। बेटी ने घर के लोगों को इसकी जानकारी दी। नर्मदा के नदी में छलांग लगाने की सूचना पर परिवार के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने डौकी पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद दी। फिर पीएसी के गोताखोरों की टीम को बुलाया। शाम साढ़े चार बजे पुलिस को नर्मदा के गांव गढ़ी चंदन में होने की जानकारी मिली। थानाध्यक्ष चौकी सुनीत शर्मा ने बताया कि महिला को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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