देवर से लव अफेयर को लेकर पति से हुआ झगड़ा, दो बच्चों के संग कुएं में कूदी महिला; तीनों की मौत

ललितपुर में16 साल छोटे देवर के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर पति से हुए विवाद के बीच एक महिला अपने दो बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों की मदद से तीनों के शव कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

यूपी के ललितपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां 16 साल छोटे देवर के साथ प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने के बाद पति से हुए विवाद के बीच एक महिला अपने दो बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों की मदद से तीनों के शव कुएं से बाहर निकलवाए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

ये घटना थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत टीकरा तिवारी गांव का है। 32 वर्षीया पूजा का अपने पति बालकिशन कुशवाहा के साथ सोमवार रात विवाद हो गया। जिसके चलते पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर दी। हालांकि परिजनों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया गया। जिसके बाद सभी लोग अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। महिला भी अपने कमरे में पति और अपने दो बच्चों के साथ सोने चली गई। वहीं, उसका बड़ा बेटा अपने दादा के साथ था। रात करीब दो बजे पति की अचानक नींद खुली, तो उसकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ कमरे में नहीं थी। पति ने उठकर घर में खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसने अपने परिजनों को जगाया और घटना की जानकारी दी।

कुएं में तैरता मिला तीनों के शव इसके बाद परिजन महिला की तलाश में जुट गए। मकान के पीछे खोजबीन करने पहुंचे तो कुएं के पास महिला और बच्चों की चप्पलें पड़ी मिलीं। वहीं, कुएं के पानी में महिला का कपड़ा तैरता दिखाई दिया। इसके बाद परिजनों ने तत्काल डायल 112 और बानपुर थाना पुलिस को सूचना दी। मंगलवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की टीम को बुलाया। दमकलकर्मियों ने कुएं में कांटा डालकर महिला और बच्चों की तलाश शुरू की। इस दौरान महिला और एक बच्चे का शव बाहर निकाला गया। तीसरे बच्चे की तलाश के लिए कुएं का पानी खाली कराया गया। इसके बाद उसका शव भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।