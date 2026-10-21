देवर से लव अफेयर को लेकर पति से हुआ झगड़ा, दो बच्चों के संग कुएं में कूदी महिला; तीनों की मौत
ललितपुर में16 साल छोटे देवर के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर पति से हुए विवाद के बीच एक महिला अपने दो बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों की मदद से तीनों के शव कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
यूपी के ललितपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां 16 साल छोटे देवर के साथ प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने के बाद पति से हुए विवाद के बीच एक महिला अपने दो बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों की मदद से तीनों के शव कुएं से बाहर निकलवाए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
ये घटना थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत टीकरा तिवारी गांव का है। 32 वर्षीया पूजा का अपने पति बालकिशन कुशवाहा के साथ सोमवार रात विवाद हो गया। जिसके चलते पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर दी। हालांकि परिजनों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया गया। जिसके बाद सभी लोग अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। महिला भी अपने कमरे में पति और अपने दो बच्चों के साथ सोने चली गई। वहीं, उसका बड़ा बेटा अपने दादा के साथ था। रात करीब दो बजे पति की अचानक नींद खुली, तो उसकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ कमरे में नहीं थी। पति ने उठकर घर में खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसने अपने परिजनों को जगाया और घटना की जानकारी दी।
कुएं में तैरता मिला तीनों के शव
इसके बाद परिजन महिला की तलाश में जुट गए। मकान के पीछे खोजबीन करने पहुंचे तो कुएं के पास महिला और बच्चों की चप्पलें पड़ी मिलीं। वहीं, कुएं के पानी में महिला का कपड़ा तैरता दिखाई दिया। इसके बाद परिजनों ने तत्काल डायल 112 और बानपुर थाना पुलिस को सूचना दी। मंगलवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की टीम को बुलाया। दमकलकर्मियों ने कुएं में कांटा डालकर महिला और बच्चों की तलाश शुरू की। इस दौरान महिला और एक बच्चे का शव बाहर निकाला गया। तीसरे बच्चे की तलाश के लिए कुएं का पानी खाली कराया गया। इसके बाद उसका शव भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
16 साल छोटे देवर के साथ था प्रेम प्रसंग
इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह का कहना है कि दिनांक 20 अक्टूबर को समय करीब साढ़े चार बजे पीआरवी ने थाना बानपुर पुलिस को सूचना दी कि गांव टीकरातिवारी में बाल किशन कुशवाहा की पत्नी पूजा ने अपने दो बच्चे लक्ष्य और पूर्वी के साथ घर के पास कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अभी तक की जांच में पाया गया कि मृतका का अपने ही परिवार के देवर के साथ प्रेम-प्रसंग था। इसकी जानकारी होने के बाद पति और पत्नी के बीच वाद विवाद हुआ था। जिसके बाद यह घटना हुई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें