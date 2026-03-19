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इंस्टाग्राम वाले दोस्त के साथ रहने पर अड़ी महिला, पति ने प्रेमी का ही कर लिया अपहरण, रातभर बांधकर घुमाया

Mar 19, 2026 11:10 pm ISTDinesh Rathour अकराबाद (अलीगढ़)
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अलीगढ़ जिले के अकराबाद क्षेत्र की शादीशुदा महिला को इंस्टाग्राम पर मध्य प्रदेश के युवक से प्यार हो गया तो वह पति व बच्चों को छोड़कर चली गई। पुलिस उसे तलाशकर तो ले आई, मगर बयानों में वह प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी रही।

इंस्टाग्राम वाले दोस्त के साथ रहने पर अड़ी महिला, पति ने प्रेमी का ही कर लिया अपहरण, रातभर बांधकर घुमाया

Aligarh News: डिजिटल जमाने में अजीबो-गरीब मोहब्बत का एक और मामला सामने आया है। अलीगढ़ जिले के अकराबाद क्षेत्र की शादीशुदा महिला को इंस्टाग्राम पर मध्य प्रदेश के युवक से प्यार हो गया तो वह पति व बच्चों को छोड़कर चली गई। पुलिस उसे तलाशकर तो ले आई, मगर बयानों में वह प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी रही। पत्नी को अलग होता देख उसके पति ने प्रेमी युवक का ही अपहरण कर लिया। रातभर उसे बंधक बनाकर रखा और घुमाते रहे। पुलिस तलाश में जुटी थी। करीब 14 घंटे बाद आरोपी उसे जंगल में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया। मामले में तीन नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं, फिलहाल महिला वन स्टॉप सेंटर में हैं। शुक्रवार को उसकी सुपुर्दगी की प्रक्रिया कराई जाएगी।

अकराबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला करीब एक माह पहले अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर चली गई थी। जांच में सामने आया कि इंस्टाग्राम पर उसका संपर्क मध्य प्रदेश के गुना जिले के मकसूदनगढ़ क्षेत्र के गांव सिगरामपुरा निवासी दीपक के साथ हो गया था, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया। महिला के लापता होने पर उसके पति ने अकराबाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने महिला को मध्य प्रदेश के गुना से बरामद किया और अकराबाद ले आई। पूछताछ में महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसके न्यायालय में बयान कराए और वन स्टॉप सेंटर में भिजवा दिया गया। इसी बीच बुधवार रात करीब नौ बजे अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज के नीचे से दीपक का अपहरण हो गया।

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पांच बाइकों पर आए थे 10 हथियारबंद लोग

पांच बाइकों पर आए 10 हथियारबंद लोगों ने उसकी कार को रोका और शीशा तोड़ते हुए उसमें सवार लोगों के मोबाइल फोन छीन लिए और दीपक को अपने साथ ले गए। कार में मौजूद मोनू चंदेल, राजीव और रणवीर किसी तरह बच पाए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे गांव शाहगढ़ क्षेत्र से पुलिस ने दीपक को सकुशल बरामद कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे अलग-अलग मकानों में रखा। जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सुबह जंगल में छोड़कर फरार हो गए।

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क्या बोली पुलिस

मामले में र‌णवीर की तहरीर पर पुलिस ने महिला के पति कन्हैयालाल, लोधा क्षेत्र निवासी उसके साले भोला के अलावा दोस्त सुनील कुमार व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया, अकराबाद क्षेत्र से एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जिसे सकुशल बरामद कर लिया गया है। अपह्रत व्यक्ति का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी के पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर घटना की। आरोपियों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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