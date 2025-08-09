Woman IAS officer in UP accuses hotelier mental harassment case filed यूपी में महिला आईएएस अफसर ने होटल कारोबारी पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, मुकदमा दर्ज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां महिला आईएएस अफसर चैत्रा वी ने होटल कारोबारी नरेन राज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला अफसर ने आलमबाग थाने में नरेन राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 9 Aug 2025 03:43 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां महिला आईएएस अफसर चैत्रा वी ने होटल कारोबारी नरेन राज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला अफसर ने आलमबाग थाने में नरेन राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आईएएस अफसर चैत्रा वी के मुताबिक, नरेन राज उनके पति हरीश कुमार के साथ होटल का व्यवसाय करता था, लेकिन अब वह उन पर बड़े होटल उद्यमियों से परिचय कराने का दबाव बना रहा है और नहीं मानने पर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। महिला अफसर ने अपनी शिकायत में कहा कि नरेन राज का यह व्यवहार उन्हें मानसिक रूप से आहत कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला आईएएस अफसर चैत्रा वी युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग की महानिदेशक हैं। थाने में दर्ज कराई एफआईआर में महिला अफसर ने कहा है कि कारेाबार में घाटा होने के बाद से नरेन राज उन पर बड़े होटल उद्यमियों से मुलाकात कराने का दबाव बना रहे थे। इस संबंध में उन्होंने कई बार नरेन राज को साफ इनकार कर दिया। उनकी मांग भी ठुकरा दी। इसके बाद कारेाबारी उनके पीछे पड़ा है।

कारोबारी लगातार उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी दे रहा है। इसके कारण उनका कामकाज में कतई मन नहीं लग रहा है। कारेाबारी की मानसिक प्रताड़ना के चलते उनके निजी जीवन में भी प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस को काम में गंभीरता दिखाकर कार्रवाई की मांग की है। उधर आलमबाग थाने के इंस्पेक्टर सुभाष सरोज ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। जल्द की कानूनी कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

