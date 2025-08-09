यूपी में महिला आईएएस अफसर ने होटल कारोबारी पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, मुकदमा दर्ज

राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां महिला आईएएस अफसर चैत्रा वी ने होटल कारोबारी नरेन राज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला अफसर ने आलमबाग थाने में नरेन राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां महिला आईएएस अफसर चैत्रा वी ने होटल कारोबारी नरेन राज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला अफसर ने आलमबाग थाने में नरेन राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आईएएस अफसर चैत्रा वी के मुताबिक, नरेन राज उनके पति हरीश कुमार के साथ होटल का व्यवसाय करता था, लेकिन अब वह उन पर बड़े होटल उद्यमियों से परिचय कराने का दबाव बना रहा है और नहीं मानने पर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। महिला अफसर ने अपनी शिकायत में कहा कि नरेन राज का यह व्यवहार उन्हें मानसिक रूप से आहत कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला आईएएस अफसर चैत्रा वी युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग की महानिदेशक हैं। थाने में दर्ज कराई एफआईआर में महिला अफसर ने कहा है कि कारेाबार में घाटा होने के बाद से नरेन राज उन पर बड़े होटल उद्यमियों से मुलाकात कराने का दबाव बना रहे थे। इस संबंध में उन्होंने कई बार नरेन राज को साफ इनकार कर दिया। उनकी मांग भी ठुकरा दी। इसके बाद कारेाबारी उनके पीछे पड़ा है।