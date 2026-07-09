होटल में बंधक बनाकर महिला के साथ दरिंदगी, वेश्यावृत्ति से इनकार पर छीन ली उसकी बच्ची
यूपी की राजधानी लखनऊ के एक होटल में महिला को एक महीने तक बंधक बनाकर पूर्व परिचित ने दरिंदगी की। आरोप है कि उस पर वेश्यावृत्तिका दबाव बनाया। विरोध पर जमकर पीटा और फिर उसकी बच्ची छीन ली।
यूपी की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां चिनहट इलाके के एक होटल में महिला को एक महीने तक बंधक बनाकर पूर्व परिचित अनिल कुमार सिंह ने दरिंदगी की। आरोप है कि अनिल ने उस पर वेश्यावृत्ति का दबाव बनाया। विरोध पर जमकर पीटा और फिर उसकी बच्ची छीन ली। पीड़िता ने चिनहट थाने में अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद वीडियो बनाकर न्याय की गुहार करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया। लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर बच्ची को सीतापुर जनपद से बरामद कर लिया। पुलिस की तफ्तीश में अनिल और महिला के बीच रुपयों के विवाद की बात सामने आयी है।
पीड़िता के मुताबिक वह आगरा जनपद की रहने वाली है। करीब एक महीने पहले वह अपनी एक वर्षीय बच्ची के साथ काम की तलाश में सहेली के पास आई थी। इस बीच उसकी मुलाकात चिनहट के लौलाई निवासी अनिल कुमार सिंह से हुई। अनिल ने उसे एक होटल में रखे थे। अनिल ने बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। विरोध पर जमकर पीटा। अनिल खुद को दुष्कर्म करता ही था। कुछ दिन बाद वह होटल में देह व्यापार करने का दबाव बनाने लगा। विरोध पर मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। देह व्यापार के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने बच्ची छीन ली। बच्ची को बेच देने की धमकी दी। अनिल ने बच्ची छीनकर गायब कर दी। अनिल के डर से किसी तरह होटल से भाग कर खुद की जान बचाई। थाने पहुंचकर शिकायत की।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी अनिल के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद बच्ची को सीतापुर जनपद के मानपुर सरवाहन पुरवा गांव से बुधवार को बरामद कर लिया। इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया है।
आरोपी ने कहा रुपयों को लेकर हुआ विवाद, महिला है पूर्व परिचित :
इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला का उसके पति से विवाद चल रहा है। वह कुछ दिन पहले आगरा से आई थी। अनिल, महिला का पूर्व परिचित है। वह उसके साथ होटल में रह रही थी। अनिल ने बताया कि कुछ दिन तक महिला साथ में रही। रुपयों को लेकर विवाद हो गया तो वह बच्ची को होटल में छोड़कर चली गई। महिला से संपर्क करने और खोजबीन का प्रयास किया पर नहीं हो सका। बच्ची छोटी थी। एक परिचित महिला को देखरेख के लिए दी थी। उसने उसे सीतापुर भेज दिया था। वह बच्ची सुरक्षित थी।
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