बाइक ठेली के पहिये में फंसा दुपट्टा, महिला का सिर धड़ से हुआ अलग

बिजनौर में शनिवार को दर्दनाक हादसे में बाइक ठेली पर सवार महिला का दुपट्टा एक्सल में फंस गया। दुपट्टा खिंचने से महिला की गर्दन कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उधर, महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

UP News: यूपी के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर रोड पर शनिवार दोपहर हुए दर्दनाक हादसे में बाइक ठेली (रिक्शा) पर सवार महिला का दुपट्टा एक्सल (पहिये) में फंस गया। दुपट्टा खिंचने से महिला की गर्दन कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

हल्दौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा के रहने वाले बाबूराम की 50 साल की सुमन देवी अपने बेटे प्रशांत और रिश्तेदार रोहित के साथ बाइक ठेली पर बैठकर बिजनौर दवाई लेने आ रही थी। पुलिस के मुताबिक मुरादाबाद रोड पर रूट्स इंटरनेशनल स्कूल के सामने पहुंचते ही अचानक उसका दुपट्टा बाइक ठेली के एक्सल में फंस गया। दुपट्टे के एक्सल में फंसते ही वह तेजी से खिंच गया, जिससे सुमन संतुलन सड़क पर जा गिरी और उसकी गहरे तक गर्दन कट गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर, महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

संभलने का भी नहीं मिला मौका इस हादसे ने हर किसी को हैरान कर दिया। महिला का दुपट्टा एक्सल में फंसने के साथ इतनी तेजी से खिंचा कि किसी का संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। हादसे के समय ठेले की रफ्तार तेज होने के चलते संभलने से पहले ही महिला की गर्दन कट चुकी थी। वहीं, पुलिस ने बताया कि दोपहर को शहर कोतवाली पुलिस को सड़क दुर्घटना में महिला की मौत की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि ठेली का फट्टा टूटा होने के कारण महिला का दुपट्टा एक्सेल में लिपट गया था।

गले में गहरी चोट लगने से हुई सुमन की मौत सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि मुरादाबाद रोड पर हादसे में महिला की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि हल्दौर निवासी महिला दवाई लेने बिजनौर आ रही थीं। बाइक ठेली के एक्सल में दुपट्टा फंसने के कारण वह सड़क पर गिर गईं और गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।