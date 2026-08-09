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बाइक ठेली के पहिये में फंसा दुपट्टा, महिला का सिर धड़ से हुआ अलग

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बिजनौर में शनिवार को दर्दनाक हादसे में बाइक ठेली पर सवार महिला का दुपट्टा एक्सल में फंस गया। दुपट्टा खिंचने से महिला की गर्दन कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उधर, महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

woman scarf got stuck in the axle of a bike
बाइक ठेली के एक्सल में दुपट्टा फंसने से महिला की गर्दन कट गई

UP News: यूपी के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर रोड पर शनिवार दोपहर हुए दर्दनाक हादसे में बाइक ठेली (रिक्शा) पर सवार महिला का दुपट्टा एक्सल (पहिये) में फंस गया। दुपट्टा खिंचने से महिला की गर्दन कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

हल्दौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा के रहने वाले बाबूराम की 50 साल की सुमन देवी अपने बेटे प्रशांत और रिश्तेदार रोहित के साथ बाइक ठेली पर बैठकर बिजनौर दवाई लेने आ रही थी। पुलिस के मुताबिक मुरादाबाद रोड पर रूट्स इंटरनेशनल स्कूल के सामने पहुंचते ही अचानक उसका दुपट्टा बाइक ठेली के एक्सल में फंस गया। दुपट्टे के एक्सल में फंसते ही वह तेजी से खिंच गया, जिससे सुमन संतुलन सड़क पर जा गिरी और उसकी गहरे तक गर्दन कट गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर, महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

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संभलने का भी नहीं मिला मौका

इस हादसे ने हर किसी को हैरान कर दिया। महिला का दुपट्टा एक्सल में फंसने के साथ इतनी तेजी से खिंचा कि किसी का संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। हादसे के समय ठेले की रफ्तार तेज होने के चलते संभलने से पहले ही महिला की गर्दन कट चुकी थी। वहीं, पुलिस ने बताया कि दोपहर को शहर कोतवाली पुलिस को सड़क दुर्घटना में महिला की मौत की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि ठेली का फट्टा टूटा होने के कारण महिला का दुपट्टा एक्सेल में लिपट गया था।

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गले में गहरी चोट लगने से हुई सुमन की मौत

सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि मुरादाबाद रोड पर हादसे में महिला की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि हल्दौर निवासी महिला दवाई लेने बिजनौर आ रही थीं। बाइक ठेली के एक्सल में दुपट्टा फंसने के कारण वह सड़क पर गिर गईं और गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें महिला बाइक ठेली पर लेटे नजर आ रही है। वहीं सिर के हिस्से को कपड़े से ढका गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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