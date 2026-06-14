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पति का कत्ल कराकर प्रेमिका के ही घर में डाला 'डाका', फर्जी निकला खुद को नेवी का जवान बताने वाला प्रेमी

Dinesh Rathour बागपत
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बागपत में प्रेमिका ने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। जिस प्रेमी के लिए महिला ने ये षड़यंत्र रचा, वह सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। प्रेमी खुद को नेवी का जवान बताता है लेकिन जांच में वह फर्जी निकला।

पति का कत्ल कराकर प्रेमिका के ही घर में डाला 'डाका', फर्जी निकला खुद को नेवी का जवान बताने वाला प्रेमी

Bagpat News: यूपी के बागपत में इंस्टाग्राम वाले प्रेमी के चक्कर में महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रेमिका के पति की हत्या के बाद युवक पुलिस जांच में मर्चेंट नेवी का फर्जी जवान निकला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वह सोशल मीडिया अकाउंट पर मर्चेंट नेवी की ड्रेस पहनकर प्रोफाइल फोटो लगाता था। वह खुद को मर्चेंट नेवी का जवान बताकर युवतियों और महिलाओं को शिकार बनाने में माहिर था। पुलिस की दो टीमें फरार हत्यारोपी की तलाश में जुटी हैं।

नौरोजपुर गुर्जर गांव में शुक्रवार रात युवक सचिन की हत्या उसकी पत्नी रचना ने अपने प्रेमी सोनू निवासी रंछाड़ के साथ मिलकर की थी। अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला है कि हत्यारोपी सोनू आवारा किस्म का युवक है। वह मर्चेंट नेवी का जवान नहीं है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार वह युवतियों और महिलाओं के सामने खुद को मर्चेंट नेवी का जवान बताकर प्रेम जाल में फंसाता है। आरोपी सोनू इन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाकर पैसे ठगता था। ठगी के बाद वह अपनी आईडी पर पीड़िता को ब्लॉक कर देता था।

खीर में दी थीं सचिन की नींद की गोलियां

नौरोजपुर गुर्जर गांव की रचना के साथ भी उसने ऐसा ही किया। प्रेमी की बातों में आकर रचना ने पति सचिन को खीर में नींद की गोलियां खिला दी। पति के बेहोश होने पर उसने प्रेमी को घर बुला लिया। इसके बाद दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। पति की नींद टूटी तो दोनों ने तकिए से उसका मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी। बताया कि हत्या करने के बाद आरोपी युवक सोनू रचना से घर में रखे ढाई लाख रुपये और जेवरात भी ले गया। पुलिस टीमें अब हत्यारोपी सोनू को गिरफ्तार करने के लिए दबिश डाल रही है।

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बेहोशी टूटने पर मांगा पानी, मिली मौत

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर रात सचिन की बेहोशी टूटने लगी थी। उसने पत्नी रचना से पानी मांगा, लेकिन रचना ने उसे पानी नहीं दिया। बताया कि बार-बार चिल्लाने पर भी उसे पानी नहीं दिया गया। सचिन की बेहोशी टूटने के बाद रचना और सोनू डर गये, जिसके बाद उन्होंने तकिया उसके मुंह पर रखकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

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हत्यारोपी पत्नी को भेजा जेल

पति सचिन की हत्या करने वाली पत्नी रचना को रविवार को पुलिस ने न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि हत्यारोपी पत्नी रचना की निशानदेही पर वारदात में प्रयोग किया गया तकिया बरामद कर लिया है।

‘सीओ बागपत शुकन्या शर्मा का कहना है कि हत्यारोपी सोनू ने युवतियों महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाने के लिए मर्चेंट नेवी की ड्रेस पहनकर सोशल मीडिया अकाउंटस पर प्रोफाइल फोटो लगाई हुई थी। रचना को भी उसने मर्चेंट नेवी का जवान बनकर फंसाया। इसके बाद दोनों ने सचिन की हत्या कर दी। रचना को जेल भेज दिया है, सोनू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश डाल रही है।’

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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