ब्वायफ्रेंड के साथ भाग गई थी महिला, सास ने दामाद पर दर्ज करा दी मर्डर की एफआईआर, ऐसे खुली पोल

संक्षेप: गाजीपुर में एक महिला ने दामाद पर बेटी की हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो युवती जिंदा निकली। 

Sat, 8 Nov 2025 05:38 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, गाजीपुर
यूपी के गाजीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने दामाद और उसके घर वालों के ऊपर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने महिला की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस की जांच में केस झूठा निकला। जिस महिला की हत्या की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई थी वह अपने ब्वायफ्रेंड संग फरार हो गई थी। पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया। इसके बाद उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। पुलिस ने मामले में छह लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। पूछताछ में पता चला की युवती के मर्जी के खिलाफ शादी की गई थी। बाद में वह अपने प्रेमी के साथ शादी रचाकर रहने लगी थी।

मां ने बेटी की हत्या कर शव गायब करने का लगाया था आरोप

सादात के बरहपार भोजूराय गांव निवासी राजवंती देवी ने अपनी पुत्री रुचि की शादी खानपुर के हथौड़ा गांव निवासी युवक राजेंद्र कुमार के साथ वर्ष 2023 में की थी। तीन अक्तूबर को राजवंती देवी ने रुचि को जान से मारकर शव गायब करने का आरोप लगाते हुए एसपी के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। एसपी ने जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया था। सादात पुलिस ने राजवंती देवी की तहरीर पर दामाद राजेंद्र समेत छह ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

जांच में जिंदा निकली महिला

एसपी के आदेश पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। मामले में कार्रवाई करते हुए सैदपुर सीओ रामकृष्ण तिवारी ने हर पहलुओं को ध्यान में रखकर विवेचना की तो हकीकत का पता चला, कि वास्तव में रुचि जिंदा है। सीओ ने बताया कि सर्विलांस के माध्यम से पता चला कि रुचि एमपी के ग्वालियर क्षेत्र के एक गांव में है। पुलिस टीम वहां पहुंची तो रुचि दूसरी शादी कर वहां रह रही थी। पुलिस उसे लेकर यहां आई।

