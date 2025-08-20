यूपी के मेडिकल कॉलेज में महिला ने जन्मा विचित्र बच्चा, देखकर डर गए मां-बाप, हुए फरार

यूपी के कुशीनगर जिले में महिला ने विचित्र बच्चे को जन्म दिया। उसका सिर अजीबो-गरीब आकार का है। बेटी को देखकर सभी हैरान हो गए। कुछ ही देर में डरे मां-बाप बव्वे को छोड़कर फरार हो गए।

एक प्रसव पीड़ित महिला को सोमवार सुबह डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सामान्य प्रक्रिया के तहत ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी कराई गई, लेकिन जैसे ही नवजात का जन्म हुआ, वहां मौजूद दाई और स्टाफ नर्स बच्ची का रंग-रूप और सिर का आकार देखकर घबरा गए। बताया जा रहा है कि घबराहट में वे भी कुछ देर के लिए डिलीवरी कक्ष से बाहर भाग खड़ी हुईं। वर्तमान में नवजात को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में रखा गया है और डॉक्टरों की टीम उसकी देखभाल कर रही है। बच्ची का स्वास्थ्य अभी स्थिर बताया जा रहा है, लेकिन उसकी शारीरिक संरचना सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग है।