यूपी के मेडिकल कॉलेज में महिला ने जन्मा विचित्र बच्चा, देखकर डर गए मां-बाप, हुए फरार

यूपी के कुशीनगर जिले में महिला ने विचित्र बच्चे को जन्म दिया। उसका सिर अजीबो-गरीब आकार का है। बेटी को देखकर सभी हैरान हो गए। कुछ ही देर में डरे मां-बाप बव्वे को छोड़कर फरार हो गए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 09:57 AM
यूपी में कुशीनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक गर्भवती महिला ने एक विचित्र नवजात को जन्म दिया। नवजात बेटी है, लेकिन उसका सिर अजीबो-गरीब आकार का है। जन्म लेते ही परिजनों के चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलकने लगा। हैरान करने वाली बात यह रही कि नवजात के जन्म के कुछ ही देर बाद उसके माता-पिता दोनों अस्पताल से फरार हो गए।

एक प्रसव पीड़ित महिला को सोमवार सुबह डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सामान्य प्रक्रिया के तहत ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी कराई गई, लेकिन जैसे ही नवजात का जन्म हुआ, वहां मौजूद दाई और स्टाफ नर्स बच्ची का रंग-रूप और सिर का आकार देखकर घबरा गए। बताया जा रहा है कि घबराहट में वे भी कुछ देर के लिए डिलीवरी कक्ष से बाहर भाग खड़ी हुईं। वर्तमान में नवजात को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में रखा गया है और डॉक्टरों की टीम उसकी देखभाल कर रही है। बच्ची का स्वास्थ्य अभी स्थिर बताया जा रहा है, लेकिन उसकी शारीरिक संरचना सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग है।

डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के मामलों में विशेष चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत होती है। मामले ने मानवता और संवेदनशीलता को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मासूम ने अभी आंखें खोली भी नहीं थीं, उसे उसी क्षण अपने माता-पिता का साथ छूट गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बच्ची के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। लोग कह रहे हैं कि चाहे बच्ची कैसी भी हो, वह इंसान है और उसे जीवन जीने का पूरा हक है।

