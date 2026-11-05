बच्चों के सिर पर तमंचा तानकर महिला से गैंगरेप, सनसनीखेज वारदात के बाद भी लगानी पड़ी कप्तान से गुहार
यूपी के मेरठ में बच्चो के सिर पर तमंचा तानकर महिला से गैंगरेप का किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सनसनीखेज वारदात के बाद भी महिला केस दर्ज कराने के लिए महिला को कप्तान तक गुहार लगानी पड़ी।
मेरठ, प्रमुख संवाददाता। यूपी के मेरठ में बच्चों के सिर पर तमंचा तानकर महिला से तीन लोगों ने गैंगरेप किया। हैरानी की बात यह है कि सनसनीखेज मामला पहले तो गांव की पंचायत में पहुंचा और बाद में चौकी से लेकर थाने तक शिकायत के लिए चक्कार लगाना पड़ा। इसके बाद भी केस नहीं दर्ज हुआ तो पुलिस कप्तान से पीड़िता ने गुहार लगाई। इसके बाद मुकदमा दर्ज हो सका। कप्तान की सख्ती के बाद आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में पुलिस लग गई है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। वारदात किठौर थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई है।
पीड़िता ने बताया कि उसके पति मेरठ से बाहर नौकरी करते हैं। घर पर दो बच्चों के साथ वह अकेली रहती है। आरोप लगाया कि उसी के गांव निवासी तीन लोग दो अक्टूबर को घर में घुस आए और तमंचे के बल पर बच्चों को बंधक बना लिया। बच्चों को गोली मारने की धमकी देकर तीनों ने बारी-बारी तक महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला चीखती-चिल्लाती रही लेकिन तीनों ने कोई रहम नहीं खाई। बच्चे भी इस दौरान दहशत में रहे।
जाते-जाते आरोपियों ने धमकी दी कि पुलिस से शिकायत करने पर बच्चों की हत्या कर देंगे। अगले दिन तीन अक्टूबर को पीड़िता ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद गांव का मामला गांव में दबाने के लिए बिरादरी की पंचायत बुलाई गई। यहां भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला। कार्रवाई की जगह आरोपियों को माफ कर देने का दबाव बनाया गया।
इसके बाद महिला और उसके परिजनों ने पुलिस चौकी और थाने पर शिकायत की। आरोप है कि यहां भी बिरादरी के लोग पहुंच गए और मामला दबाने की साजिश की। पुलिस के दबाव में आकर पीड़िता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 17 अक्टूबर को एसएसपी मेरठ बीबीजीटीएस मूर्ति से शिकायत की गई। महिला की शिकायत पर कप्तना के आदेश पर मामले की गोपनीय जांच शुरू कराई गई।
आरोप सही पाए जाने के बाद किठौर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यहां भी हैरानी की बात यह है कि सनसनीखेज वारदात के बाद भी केस दर्ज नहीं करने वाले पुलिस चौकी और थाने के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला सुरक्षा के तमाम दावों की भी थाने स्तर पर ही हवा निकाल दी गई। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत मिली थी। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल विवेचना प्रचलित है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।