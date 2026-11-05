बच्चों के सिर पर तमंचा तानकर महिला से गैंगरेप, सनसनीखेज वारदात के बाद भी लगानी पड़ी कप्तान से गुहार

यूपी के मेरठ में बच्चो के सिर पर तमंचा तानकर महिला से गैंगरेप का किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सनसनीखेज वारदात के बाद भी महिला केस दर्ज कराने के लिए महिला को कप्तान तक गुहार लगानी पड़ी।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। यूपी के मेरठ में बच्चों के सिर पर तमंचा तानकर महिला से तीन लोगों ने गैंगरेप किया। हैरानी की बात यह है कि सनसनीखेज मामला पहले तो गांव की पंचायत में पहुंचा और बाद में चौकी से लेकर थाने तक शिकायत के लिए चक्कार लगाना पड़ा। इसके बाद भी केस नहीं दर्ज हुआ तो पुलिस कप्तान से पीड़िता ने गुहार लगाई। इसके बाद मुकदमा दर्ज हो सका। कप्तान की सख्ती के बाद आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में पुलिस लग गई है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। वारदात किठौर थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई है।

पीड़िता ने बताया कि उसके पति मेरठ से बाहर नौकरी करते हैं। घर पर दो बच्चों के साथ वह अकेली रहती है। आरोप लगाया कि उसी के गांव निवासी तीन लोग दो अक्टूबर को घर में घुस आए और तमंचे के बल पर बच्चों को बंधक बना लिया। बच्चों को गोली मारने की धमकी देकर तीनों ने बारी-बारी तक महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला चीखती-चिल्लाती रही लेकिन तीनों ने कोई रहम नहीं खाई। बच्चे भी इस दौरान दहशत में रहे।

जाते-जाते आरोपियों ने धमकी दी कि पुलिस से शिकायत करने पर बच्चों की हत्या कर देंगे। अगले दिन तीन अक्टूबर को पीड़िता ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद गांव का मामला गांव में दबाने के लिए बिरादरी की पंचायत बुलाई गई। यहां भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला। कार्रवाई की जगह आरोपियों को माफ कर देने का दबाव बनाया गया।

इसके बाद महिला और उसके परिजनों ने पुलिस चौकी और थाने पर शिकायत की। आरोप है कि यहां भी बिरादरी के लोग पहुंच गए और मामला दबाने की साजिश की। पुलिस के दबाव में आकर पीड़िता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 17 अक्टूबर को एसएसपी मेरठ बीबीजीटीएस मूर्ति से शिकायत की गई। महिला की शिकायत पर कप्तना के आदेश पर मामले की गोपनीय जांच शुरू कराई गई।