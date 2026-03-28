रातों-रात करोड़पति बन गई यूपी की महिला, खाते में आ गए 10 करोड़ रुपये, बोली-नहीं चाहिए
मैनपुरी जिले की एक महिला के बैंक खाते में अचानक से करोड़ों रुपये आ गए। खेत में काम कर रही महिला के मोबाइल पर जब कई अंकों का मैसेज आया तो सभी हैरान रह गए और बैंक की ओर दौड़ पड़े।
Mainpuri News: यूपी के मैनपुरी में एक हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला रातों-रात करोड़पति बन गई। महिला के खाते में इतना पैसा आ गया कि जानकर उसके होश उड़ गए। परिवार वालों का भी खुशी का ठिकाना नहीं था। महिला ने जब एटीएम में बैलेंस चेक किया तो उसमें लगभग 10 करोड़ रुपये क्रेडिट हुए थे। हालांकि महिला ने ईमानदारी का परिचयम देते हुए रुपये लेने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जिसके भी रुपये हों वह आकर ले जाए। हमें ये रुपये नहीं चाहिए। महिला की ईमानदारी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बिछवां थाना क्षेत्र के देवगंज निवासी रीता पत्नी पारसभान बहेलिया जो अपने परिवार के साथ खेती का कार्य करती है। अष्टमी के दिन वह खेत में गेहूं काट रही थी, तभी उनके बैलेंस में कई अंक दिखे। आनन-फानन में वह अपने परिजनों के साथ बैंक पहुंच गई लेकिन बैंक बंद थी। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में बैलेंस को चेक किया और उसका वीडियो भी बनाया। उसमें 9 करोड़ 99 लाख 49 हजार 588 रुपये बैलेंस दिख रहा है। ये देखकर महिला और उसके परिवार वाले हैरान रह गए। अपने खाते में करोड़ों का बैलेंस देखकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसने अपने परिजनों से एक भी रुपया बैंक से निकलने के लिए मना कर दिया।
महिला बोली मुझे नहीं चाहिए एक भी रुपया
खाते में लगभग 10 करोड़ रुपया आ जाने के बाद भी महिला का ईमान नहीं डोला और न ही उसके परिजनों के अंदर लालच जागा। महिला और उसके परिजनों ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए रुपये लेने से साफ इनकार कर दिया। महिला ने साफ कहा है कि किसी और का पैसा हमको नहीं चाहिए। वे पूरा पैसा वापस करने के लिए तैयार हैं। इस किसी का भी पैसा है वह आकर वापस ले जाए। वहीं बैंक शाखा प्रबंधक करीमगंज ऋषिकांत पांडेय ने बताया कि गलती से किसी का ट्रांजेक्शन खाते में आ सकता है लेकिन अभी बैंक का अवकाश है। कार्य दिवस में समस्या को ठीक कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें