रात को प्रेमी संग कमरे में मिला महिला, पति को याद आई नीले ड्रम वाली मुस्कान, बोला-नहीं रहना साथ

यूपी के मेरठ जिले में सोमवार को प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला अचानक सुर्खियों में आ गया। रविवार रात विवाहिता से मिलने उसका प्रेमी घर में घुस आया। आहट होने पर परिजनों ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस महिला और प्रेमी दोनों को थाने ले आई। दिनभर थाने पर चले हंगामे के बाद विवाहिता, प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। पति ने भी उसे साथ रखने से इंकार कर दिया।

मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव निवासी युवती की शादी तीन साल पहले सरूरपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही महिला का गांव निवासी युवक से प्रेम प्रसंग हो गया। रविवार रात युवक, विवाहिता से मिलने उसके घर आ धमका। आहट होने पर परिजन जाग गए और प्रेमी को धर दबोचा। परिवार के लोगों ने प्रेमी को कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दी। इस बीच शोर होने पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रेमी और विवाहिता को थाने ले आई। पुलिस के सामने विवाहिता और युवक ने प्रेम प्रसंग की बात स्वीकार कर ली और विवाहिता, प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई।

पति बोला, मुस्कान की तरह कर सकती है हत्या, नहीं रख सकता साथ थाने में विवाहिता के पति ने कहा कि वह पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता है। उसने साफ कहा अब उसे पत्नी पर भरोसा नहीं रहा है। उसने कहा कि नीले ड्रम वाली मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी, उसकी पत्नी भी प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर सकती है। उसने पत्नी को साथ ले जाने से इंकार कर दिया। पति ने कहा कि यदि उसकी पत्नी उस युवक के साथ जीवन बिताना चाहती है तो वह उसी के साथ रह सकती है।