जान की परवाह किए बिना बदमाशों से भिड़ी महिला, धारदार हथियार से हमला कर लूट ले गए लाखों के जेवर

लखनऊ में बुधवार को बदमाशों ने दिनदहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं, घर में अकेली मौजूद महिला ने जान की परवाह किए बिना बदशाओं का मुकाबला किया। हालांकि धारदार हथियार की वारस से वह बेहोश हो गई।

UP News: यूपी के लखनऊ के पीजीआई के वृंदावन सेक्टर-दो में बुधवार दोपहर बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में अकेली मौजूद महिला ने जान की परवाह किए बिना बदमाशों का मुकाबला किया, लेकिन धारदार हथियार से किए गए हमले में बेहोश हो गई। इसके बाद बदमाश करीब 15 लाख रुपये के जेवर और 20 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपियों की तलाश में जुटी है।

वृंदावन सेक्टर-दो की ओपी चौधरी अस्पताल के सुपरवाइजर लक्ष्मीकांत मिश्रा के घर बुधवार दोपहर उनकी बहू ज्योति मिश्रा अकेली थीं। परिवार के अन्य सदस्य ड्यूटी और बाजार गए हुए थे। दोपहर करीब दो बजे ज्योति ने दूसरे कमरे से आवाज सुनी। वहां पहुंचीं तो देखा कि दो नकाबपोश बदमाश कमरे का ताला और अलमारी का लॉक तोड़कर जेवर व नकदी बैग में भर रहे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियार से उनके सिर पर हमला कर दिया। घायल होने के बावजूद ज्योति उनसे भिड़ती रहीं, लेकिन दूसरे वार के बाद बेहोश हो गईं। इसके बाद बदमाश करीब 15 लाख रुपये के जेवर और 20 हजार रुपये नकद लेकर भाग निकले।

टीवी और लाइसेंसी बंदूक छोड़कर भागे लुटेरे वारदात के दौरान बदमाश जल्दबाजी में घर का टीवी और 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक वहीं छोड़ गए। शाम करीब चार बजे ड्यूटी से लौटी ननद आकांक्षा ने भाभी को बेहोश और घर का सामान बिखरा देखा। सूचना मिलते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे और ज्योति को अस्पताल पहुंचाया गया। एसीपी गोसाईगंज ऋषभ यादव और पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बहराइच में दिनदहाड़े बीसी संचालक से लूट उधर, बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार बेखौफ बदमाशों ने एक बीसी (बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट) संचालक से कट्टे की नोक पर 2.53 लाख रुपये की कैश, बीसी मशीन और बैग लूट लिया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।