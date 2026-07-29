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जान की परवाह किए बिना बदमाशों से भिड़ी महिला, धारदार हथियार से हमला कर लूट ले गए लाखों के जेवर

By Pawan Kumar Sharma
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लखनऊ में बुधवार को बदमाशों ने दिनदहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं, घर में अकेली मौजूद महिला ने जान की परवाह किए बिना बदशाओं का मुकाबला किया। हालांकि धारदार हथियार की वारस से वह बेहोश हो गई।

woman fought with the miscreants
जान की परवाह किए बिना महिला बदमाशों से भिड़ी, हालांकि धारदार हथियार से हमला कर बदमाश लाखों के गहने लूट ले गए

UP News: यूपी के लखनऊ के पीजीआई के वृंदावन सेक्टर-दो में बुधवार दोपहर बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में अकेली मौजूद महिला ने जान की परवाह किए बिना बदमाशों का मुकाबला किया, लेकिन धारदार हथियार से किए गए हमले में बेहोश हो गई। इसके बाद बदमाश करीब 15 लाख रुपये के जेवर और 20 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपियों की तलाश में जुटी है।

वृंदावन सेक्टर-दो की ओपी चौधरी अस्पताल के सुपरवाइजर लक्ष्मीकांत मिश्रा के घर बुधवार दोपहर उनकी बहू ज्योति मिश्रा अकेली थीं। परिवार के अन्य सदस्य ड्यूटी और बाजार गए हुए थे। दोपहर करीब दो बजे ज्योति ने दूसरे कमरे से आवाज सुनी। वहां पहुंचीं तो देखा कि दो नकाबपोश बदमाश कमरे का ताला और अलमारी का लॉक तोड़कर जेवर व नकदी बैग में भर रहे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियार से उनके सिर पर हमला कर दिया। घायल होने के बावजूद ज्योति उनसे भिड़ती रहीं, लेकिन दूसरे वार के बाद बेहोश हो गईं। इसके बाद बदमाश करीब 15 लाख रुपये के जेवर और 20 हजार रुपये नकद लेकर भाग निकले।

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टीवी और लाइसेंसी बंदूक छोड़कर भागे लुटेरे

वारदात के दौरान बदमाश जल्दबाजी में घर का टीवी और 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक वहीं छोड़ गए। शाम करीब चार बजे ड्यूटी से लौटी ननद आकांक्षा ने भाभी को बेहोश और घर का सामान बिखरा देखा। सूचना मिलते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे और ज्योति को अस्पताल पहुंचाया गया। एसीपी गोसाईगंज ऋषभ यादव और पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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बहराइच में दिनदहाड़े बीसी संचालक से लूट

उधर, बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार बेखौफ बदमाशों ने एक बीसी (बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट) संचालक से कट्टे की नोक पर 2.53 लाख रुपये की कैश, बीसी मशीन और बैग लूट लिया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार अयोध्या प्रसाद शुक्ला बीसी केंद्र का संचालन करते हैं। सोमवार सुबह वह खजूरी स्थित इलाहाबाद बैंक से बैंक संबंधी कार्य पूरा कर अपने केंद्र लौट रहे थे। बताया गया कि अयोध्या प्रसाद पैडी गांव होते हुए नहर मार्ग से भिगुरी पुल के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने उनकी कनपटी पर कट्टा सटाकर बैग और बीसी मशीन छीन ली। बैग में 2,53,000 रुपये की नकदी रखी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी तेज रफ्तार से मौके से फरार हो गए।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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