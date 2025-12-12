Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswoman forced to remove excess clothing in ultrasound room obscene act in the name of massage
अल्ट्रासाउंड रूम में महिला से अधिक कपड़े उतरवाने की कोशिश, Gel लगाते समय गंदी हरकत

संक्षेप:

अल्ट्रासाउंड रूम में संचालक ने महिला को अनावश्यक रूप से कपड़े उतारने के लिए दबाव बनाया। यही नहीं Gel लगाते वक्त उनके साथ अशोभनीय हरकतें करने लगा। जांच कक्ष में अपने साथ हुई इस शर्मनाक हरकत से महिला सन्न् रह गईं। उन्होंने इसका विरोध किया तो संचालक गाली-गलौज और धमकी देने पर उतर आया।

Dec 12, 2025 03:25 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में अल्ट्रासाउंड कराने गई एक महिला के साथ अस्पताल में शर्मनाक वाकया पेश आया जिसके बाद पुलिस ऐक्शन मोड में आ गई है। यहां अल्ट्रासाउंड रूम में जांच के वक्त महिला से जरूरत से ज्यादा कपड़े उतारने को कहा गया। यही नहीं, अल्ट्रासाउंड जेल (Ultrasound Gel) लगाते समय उसके साथ अशोभनीय हरकतें की गईं। आरोप है कि जांच कक्ष में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई।

महिला ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली में तहरीर देकर की है जिसके बाद ऐक्शन में आई पुलिस ने आरोपी अल्ट्रासाउंड संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह शुक्रवार को इलाज के सिलसिले में जिला महिला चिकित्सालय पहुंची थीं। वहां डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। आरोप है कि जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड संचालक ने महिला को अनावश्यक रूप से कपड़े उतारने के लिए दबाव बनाया। यही नहीं, अल्ट्रासाउंड से पहले शरीर पर लगाए जाने वाले लिक्विड (Ultrasound Gel) को लगाते समय उनके साथ अशोभनीय हरकतें करने लगा। जांच कक्ष में अपने साथ हुई इस शर्मनाक हरकत से महिला सन्न् रह गईं। उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन बेशर्मी पर उतारू अल्ट्रासाउंड संचालक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे वह उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा।

पीड़िता का आरोप है कि मनमानी करने से रोके जाने पर अल्ट्रासाउंड संचालक ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़िता का कहना है कि वहां मौजूद लोगों से शिकायत करने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं किया। संचालक के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। निराश और बुरी तरह परेशान होकर पीड़िता सीधे कोतवाली पहुंचीं और पुलिस से मामले की शिकायत की। उन्होंने लिखित तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी और अश्लील हरकतों की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
