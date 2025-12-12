अल्ट्रासाउंड रूम में महिला से अधिक कपड़े उतरवाने की कोशिश, Gel लगाते समय गंदी हरकत

संक्षेप: अल्ट्रासाउंड रूम में संचालक ने महिला को अनावश्यक रूप से कपड़े उतारने के लिए दबाव बनाया। यही नहीं Gel लगाते वक्त उनके साथ अशोभनीय हरकतें करने लगा। जांच कक्ष में अपने साथ हुई इस शर्मनाक हरकत से महिला सन्न् रह गईं। उन्होंने इसका विरोध किया तो संचालक गाली-गलौज और धमकी देने पर उतर आया।

यूपी के गोरखपुर में अल्ट्रासाउंड कराने गई एक महिला के साथ अस्पताल में शर्मनाक वाकया पेश आया जिसके बाद पुलिस ऐक्शन मोड में आ गई है। यहां अल्ट्रासाउंड रूम में जांच के वक्त महिला से जरूरत से ज्यादा कपड़े उतारने को कहा गया। यही नहीं, अल्ट्रासाउंड जेल (Ultrasound Gel) लगाते समय उसके साथ अशोभनीय हरकतें की गईं। आरोप है कि जांच कक्ष में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महिला ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली में तहरीर देकर की है जिसके बाद ऐक्शन में आई पुलिस ने आरोपी अल्ट्रासाउंड संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह शुक्रवार को इलाज के सिलसिले में जिला महिला चिकित्सालय पहुंची थीं। वहां डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। आरोप है कि जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड संचालक ने महिला को अनावश्यक रूप से कपड़े उतारने के लिए दबाव बनाया। यही नहीं, अल्ट्रासाउंड से पहले शरीर पर लगाए जाने वाले लिक्विड (Ultrasound Gel) को लगाते समय उनके साथ अशोभनीय हरकतें करने लगा। जांच कक्ष में अपने साथ हुई इस शर्मनाक हरकत से महिला सन्न् रह गईं। उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन बेशर्मी पर उतारू अल्ट्रासाउंड संचालक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे वह उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा।