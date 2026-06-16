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जिसकी हत्या का मुकदमा पति पर था, वह महिला हरदोई में मिली, चल गई थी दूसरे के साथ

Deep Pandey हिन्दुस्तान, बहराइच, हिन्दुस्तान
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जिसकी हत्या का मुकदमा पति पर था, वह महिला हरदोई में मिली। महिला हरदोई के व्यक्ति के साथ चली गई थी। महिला की हत्या का मुकदमा उसकी मां ने अपने दामाद पर दर्ज कराया था।

जिसकी हत्या का मुकदमा पति पर था, वह महिला हरदोई में मिली, चल गई थी दूसरे के साथ

यूपी के बहराइच जिले की जिस महिला की हत्याकर शव गायब किए जाने का मुकदमा रिसिया थाने में दर्ज हुआ था वह महिला हरदोई के बिलग्राम से बरामद की गई । इससे आरोपी पक्ष का बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पंजाब से लेकर यूपी के दूसरे जिलों तक छानबीन करने के बाद महिला को बरामद कर लिया। महिला हरदोई के व्यक्ति के साथ चली गई थी। इस महिला की हत्या का मुकदमा उसकी मां ने अपने दामाद पर दर्ज कराया था।

बहराइच जिले के थाना मटेरा के कुरवारी माफी निवासी कलावती पत्नी जगदीश ने अदालत के जरिए थाना रिसिया पर 17 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला की मां ने आरोप लगाया था कि थाना रिसिया के पटना घुसयारी निवासी गणेश पुत्र मुनिजर जो उसका दामाद है, ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी और शव गायब कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक अमितेंद्र सिंह कर रहे थे। इस प्रकरण में यह बात सामने आई थी कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व गणेश पुत्र मुनिजर के साथ हुई थी। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में पति और पत्नी साथ में कपूरथला पंजाब गए थे।

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हरदोई के शख्स के संपर्क में आई थी

वहीं से बिना बताए 27 जुलाई 2025 में कही चली गई थी जिसके संबंध में महिला के पति के द्वारा थाना सिटी कपूरथला की पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी तलाश में पुलिस को पता चला कि महिला जनपद हरदोई के बिलग्राम निवासी रवि पुत्र छोटे लाल के संपर्क में आई। और कहीं चली गई। इस तरह पुलिस ने 13 जून को महिला को जीवित बरामद कर लिया। प्रभारी निरीक्षक करुणाकर पांडेय के निर्देश पर बरामद करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक अमितेंद्र सिंह, का राम किशोर,महिला का स्मिता सैनी सहित शामिल रहे।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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