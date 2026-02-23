Hindustan Hindi News
भांजे के साथ मामी हुई फरार; बेटे की शादी से पहले मां ने कर दिया बड़ा कांड, पति भी हैरान

Feb 23, 2026 02:21 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर में 37 वर्षीय महिला बेटे की शादी से पहले 21 साल के सगे भांजे के साथ फरार हो गई। पति की तहरीर पर भांजे समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। महिला जेवर और नकदी लेकर गई थी। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस पर लगाकर तलाश शुरू कर दी है।

अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में है। बेटे की शादी से कुछ ही हफ्ते पहले 37 वर्षीय महिला अपने 21 साल के सगे भांजे के साथ फरार हो गई। पति की शिकायत पर पुलिस ने भांजे समेत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक रवि चंद्रावल के मुताबिक, क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 25 जनवरी को उसकी पत्नी मायके गई थी। जब वह मायके से वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसका सगा भांजा विक्रम मिला। आरोप है कि विक्रम ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया। इसके बाद से महिला का कोई पता नहीं चल सका है।

पत्नी भांजे के साथ फरार, पति परेशान

पीड़ित पति का कहना है कि उसने अपनी पत्नी की तलाश में रिश्तेदारों, गांव के लोगों और परिचितों से संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। जब उसने भांजे और उसके परिवार से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसे धमकियां दी गईं। इससे परेशान होकर उसने संबंधित थाने में लिखित शिकायत दी। गुरुवार को पुलिस ने नौ नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

मामी से 16 साल छोटा है भांजा

पति के अनुसार, उसकी पत्नी और भांजे की उम्र में 16 साल का अंतर है। पीड़ित ने यह भी बताया कि आगामी 6 मार्च को उसके बेटे की शादी तय है और परिवार विवाह की तैयारियों में जुटा हुआ था। ननिहाल पक्ष की ओर से मंगलसूत्र, चेन, पायजेब और अंगूठी जैसे जेवर खरीदे गए थे। आरोप है कि महिला मायके से लौटते समय ये जेवरात और लगभग एक लाख रुपये नकद अपने साथ लेकर आ रही थी। पति का आरोप है कि भांजा विक्रम महिला को इन्हीं सामानों के साथ अपने कब्जे में ले गया।

महिला की तलाश में जुटी पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने महिला का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और महिला व उसके भांजे के संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटनाक्रम में अन्य लोगों की भूमिका भी रही है।

प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि महिला की सकुशल बरामदगी और उसके साथ गए सामान की रिकवरी पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की जानकारी पुलिस को दें।

इस घटना से परिवार में भारी तनाव का माहौल है। बेटे की शादी की तैयारियों के बीच महिला के लापता होने से न सिर्फ सामाजिक बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ गया है। गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है।

