पापा को बताया तो जान से मार देंगे, बच्चों को धमकी देकर प्रेमी संग फरार हुई महिला, फ्रिज वाशिंग मशीन भी ले गई
मुरादाबाद में किराए पर रहने वाली एक महिला पति और बच्चों को धोखा दे गई। महिला प्रेमी संग भाग निकली। घर से जाते समय महिला अपने साथ रुपये, जेवर के अलावा टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन भी ले गई।
Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद से प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मझोला थाना क्षेत्र में किराये पर रहने वाली 40 वर्षीय महिला घर से 40 हजार की नकदी, जेवर और अन्य सामान लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला को बच्चों पर भी तरस नहीं आया। घर से जाते समय महिला अपने बच्चों को धमकी देकर गई कि यदि पापा से बताया तो जान से मार देंगे। मामले में महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
सोनकपुर थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने मझोला पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह मझोला के मझोली हनुमान मंदिर के पास किराये पर रहता है। यहां वह एक फर्म में ड्राइवर की नौकरी करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार बीते 5 मई को रात वह ड्यूटी पर गया था। उसी दौरान उसकी 40 वर्षीय पत्नी किसी व्यक्ति के साथ चली गई।
पति ने थाने में दर्ज कराया केस
जाते समय वह बच्चों से यह कहर गई कि यदि तुमने अपने पापा से यह बात बताई तो जान से मार देंगे। इतना ही नहीं वह महिला घर से 40 हजार रुपये की नकदी, सोने-चंदी के जेवर, टीवी, फ्रिज और वासिंग मशीन भी लेकर गई है। पीड़ित ने दावा किया कि मकान मालिक उस व्यक्ति को जानता है। इस संबंध में एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात पर केस दर्ज कर महिला की तलाश की जा रही है।
शादी के बाद विवाहिता नकदी और जेवर लेकर फरार
वहीं दूसरी ओर पीलीभीत जिले के गांव गजरौला खास के मोहन पुत्र झम्मन ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उसके घर गांव की महिला एक व्यक्ति को लेकर पहुंची। उसने मोहन से उस व्यक्ति के बारे में कई लोगों की शादी बिहार से कराने के बारे में बताया। दोनों ने मोहन को भी शादी कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद मोहन महिला और उस व्यक्ति के साथ एक लाख रुपए लेकर गया बिहार गया। आठ मार्च को वहां की एक युवती से उसकी शादी हुई। उसके बाद मोहन पत्नी को लेकर घर आ गया। कुछ दिन बाद विवाहिता गांव की महिला और शादी कराने वाले व्यक्ति की साजिश के तहत घर से चली गई। आरोप है विवाहिता घर में रखी नकदी, जेवर और कीमती सामान भी समेट ले गई। आरोप है दोनों ने शादी से पहले जेवर खरीदने के लिए एकलाख रुपए भी ले लिए थे। मोहन ने शनिवार को कोतवाली पहुंचकर उसके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।