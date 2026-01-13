दुधमुंहे बच्चे को छोड़कर महिला प्रेमी के साथ फरार, खोजने के लिए पति ने पुलिस से लगाई गुहार

संक्षेप: यूपी के अंबेडकरनगर जिले में एक चौंकाने वाला लव अफेयर का मामला सामने है। एक महिला अपने चार माह के दुधमुंहे बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति ने एक युवक के विरुद्ध तहरीर देकर पत्नी को खोजने के लिए गुहार लगाई है।

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले के कटका थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने चार माह के दुधमुंहे बच्चे को छोड़कर कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने थाने में तहरीर देकर युवक पर अपनी पत्नी को खोजने के लिए गुहार लगाई है। पति ने पत्नी के अपहरण का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी अचानक घर से गायब हो गई और बच्चे को भी छोड़ गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और महिला की तलाश के प्रयास जारी हैं।

थानाध्यक्ष को दिए गए नामजद शिकायती पत्र में पति ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ मुरादाबाद जनपद में रहकर मजदूरी करता था। इसी दौरान पत्नी की पहचान वहीं के युवक कैलाश से हो गई। पत्नी युवक से लगातार बातचीत किया करती थी। बीते आठ जनवरी को जब गांव आया हुआ था तभी युवक पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया। काफी खोजबीन के बावजूद पत्नी का कोई सुराग न मिलने पर पति ने थाने में तहरीर दी। कहा कि पत्नी चार माह के पुत्र को छोड़कर युवक के बहकावे में आकर फरार हो गई।