woman fled with her lover, leaving behind her infant child; husband appeals to police to find her
दुधमुंहे बच्चे को छोड़कर महिला प्रेमी के साथ फरार, खोजने के लिए पति ने पुलिस से लगाई गुहार

दुधमुंहे बच्चे को छोड़कर महिला प्रेमी के साथ फरार, खोजने के लिए पति ने पुलिस से लगाई गुहार

संक्षेप:

यूपी के अंबेडकरनगर जिले में एक चौंकाने वाला लव अफेयर का मामला सामने है। एक महिला अपने चार माह के दुधमुंहे बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति ने एक युवक के विरुद्ध तहरीर देकर पत्नी को खोजने के लिए गुहार लगाई है। 

Jan 13, 2026 10:53 pm IST
उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले के कटका थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने चार माह के दुधमुंहे बच्चे को छोड़कर कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने थाने में तहरीर देकर युवक पर अपनी पत्नी को खोजने के लिए गुहार लगाई है। पति ने पत्नी के अपहरण का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी अचानक घर से गायब हो गई और बच्चे को भी छोड़ गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और महिला की तलाश के प्रयास जारी हैं।

थानाध्यक्ष को दिए गए नामजद शिकायती पत्र में पति ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ मुरादाबाद जनपद में रहकर मजदूरी करता था। इसी दौरान पत्नी की पहचान वहीं के युवक कैलाश से हो गई। पत्नी युवक से लगातार बातचीत किया करती थी। बीते आठ जनवरी को जब गांव आया हुआ था तभी युवक पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया। काफी खोजबीन के बावजूद पत्नी का कोई सुराग न मिलने पर पति ने थाने में तहरीर दी। कहा कि पत्नी चार माह के पुत्र को छोड़कर युवक के बहकावे में आकर फरार हो गई।

पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही

एसओ कटका राकेश कुमार ने बताया कि महिला अपने मायके से लापता हुई है, जबकि उसकी ससुराल कटका थाना क्षेत्र में है। पीड़ित को संबंधित थाने में शिकायत करने की सलाह दी गई है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

