Hindi NewsUP Newswoman fields was raped at gunpoint and her husband who came to complain was beaten and held hostage
यूपी में खेत गई महिला से तमंचा दिखाकर हैवानियत, शिकायत लेकर पहुंचे पति को पीटकर बंधक बनाया

संक्षेप: सीतापुर जिले से हैवानियत का मामला सामने आया है। मंगलवार को खेत गई महिला के साथ एक युवक ने तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया। पुलिस में शिकायत पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी।

Fri, 24 Oct 2025 07:55 PMDinesh Rathour सीतापुर
यूपी के सीतापुर जिले से हैवानियत का मामला सामने आया है। मंगलवार को खेत गई महिला के साथ एक युवक ने तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया। पुलिस में शिकायत पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। पति शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचा तो उसने दो भाइयों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। विरोध जताने पर बंधक बना लिया। मौके पर गांव वाले पहुंचे तब जाकर आरोपियों ने उसे छोड़ा। पीड़िता की तहरीर पर गुरुवार को संदना पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार दोनों आरोपी भाइयों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

पीड़िता के मुताबिक मंगलवार शाम को घर से कुछ दूर स्थित गन्ने के खेत गई थी। इस बीच संदना के ही कय्यूम अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने शोर मचाने के कोशिश की तो तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगा। तमंचे के दम पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से शिकायत पर अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए भाग गया। वह किसी तरह घर पहुंची। खेत से गन्ना काटकर घर पहुंचे पति को अपनी आपबीती सुनाई। इस पर पति हाथ में फरसा लिए आरोपी कय्यूम के घर शिकायत करने पहुंच गए। इस पर कयूम ने अपने भाई अयूब और नयूम के साथ मिलकर पिटाई कर दी।

तीनों ने उसके पति को घर में बंधक बना लिया। चीख पुकार पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तब जाकर तीनों आरोपी भाइयों ने पति को बंधन मुक्त किया। इंस्पेक्टर संदना अरविंद कटियार के मुताबिक गुरुवार को पीड़िता द्वारा इस मामले में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी कय्यूम अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अयूब और नयूम की तलाश की जा रही है। जल्द ही दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
