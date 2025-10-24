यूपी में खेत गई महिला से तमंचा दिखाकर हैवानियत, शिकायत लेकर पहुंचे पति को पीटकर बंधक बनाया

संक्षेप: सीतापुर जिले से हैवानियत का मामला सामने आया है। मंगलवार को खेत गई महिला के साथ एक युवक ने तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया। पुलिस में शिकायत पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी।

यूपी के सीतापुर जिले से हैवानियत का मामला सामने आया है। मंगलवार को खेत गई महिला के साथ एक युवक ने तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया। पुलिस में शिकायत पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। पति शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचा तो उसने दो भाइयों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। विरोध जताने पर बंधक बना लिया। मौके पर गांव वाले पहुंचे तब जाकर आरोपियों ने उसे छोड़ा। पीड़िता की तहरीर पर गुरुवार को संदना पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार दोनों आरोपी भाइयों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

पीड़िता के मुताबिक मंगलवार शाम को घर से कुछ दूर स्थित गन्ने के खेत गई थी। इस बीच संदना के ही कय्यूम अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने शोर मचाने के कोशिश की तो तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगा। तमंचे के दम पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से शिकायत पर अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए भाग गया। वह किसी तरह घर पहुंची। खेत से गन्ना काटकर घर पहुंचे पति को अपनी आपबीती सुनाई। इस पर पति हाथ में फरसा लिए आरोपी कय्यूम के घर शिकायत करने पहुंच गए। इस पर कयूम ने अपने भाई अयूब और नयूम के साथ मिलकर पिटाई कर दी।