ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग महिला ने दो बेटियों संग तालाब में लगाई छलांग, तीनों के शव बरामद

संक्षेप: बहराइच में ससुरालीजनो की प्रताड़ना से आजिज एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ बस अड्डा तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी भनक लगते ही हड़कंप मच गया।

यूपी के बहराइच में ससुरालीजनो की प्रताड़ना से आजिज एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ बस अड्डा तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी भनक लगते ही हड़कंप मच गया। देर रात गए युवती आशा उर्फ मीनू (35) पत्नी विष्णु पुत्र बजरंगी, उसकी बेटी मिष्टी (7) का शव बरामद हो गए। जबकि दूसरी बेटी नंदनी उर्फ प्राची का शव रविवार सुबह नौ बजे बरामद किया गया है। लेकिन मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए महिला के पति, ससुर और सास के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना खैरीघाट क्षेत्र के शिवपुर टापू बोझी गांव निवासी रामचन्द्र गुप्ता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री आशा उर्फ मीना (35) का विवाह करीब 12 वर्ष पूर्व पयागपुर थाना क्षेत्र के विशेश्वरगंज निवासी विष्णु उर्फ बजरंगी पुत्र बजरंगी से किया था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाती रही और मांग पूरी न होने पर आशा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि पति विष्णु, ससुर बजरंगी और सास पिंकी देवी अक्सर आशा के साथ मारपीट करते थे और उसे मायके से दहेज लाने का दबाव बनाते थे। पीड़िता अपने मायके वालों को प्रताड़ना की बात कई बार बताती रही, लेकिन ससुराल पक्ष के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।