कचहरी के बाहर से महिला को उठा ले गए परिजन, प्रेमी का हंगामा, बताया जान का खतरा

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहरMon, 8 Sep 2025 09:21 PM
यूपी के बुलंदशहर में प्रेम-प्रसंग का सनसनखेज मामला सामने आया है। कचहरी रोड से एक महिला को उसके परिजन जबरन अपने साथ ले गए। महिला के साथ आए कथित प्रेमी युवक ने उसे रोकने का प्रयास करते हुए जमकर हंगामा किया और पुलिस कार्यालय पहुंचकर एसएसपी से शिकायत कर महिला की जान को खतरा जताया। थाना पहासू में महिला के संबंध में गुमशुदगी दर्ज थी। आरोपी परिजनों ने महिला को थाना पहासू पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। एसएसपी ने मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पहासू क्षेत्र के एक दंपति के मध्य काफी वक्त से विवाद चल रहा है। दोनों के मध्य पारिवारिक विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। पति से विवाद के चलते महिला उसको छोड़कर चली गई, जिसके बाद पति द्वारा थाना पहासू में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। बताया जाता है कि महिला अपने प्रेमी के साथ नोएडा क्षेत्र में रहने लगी। सोमवार को न्यायालय में केस के संबंध में तारीख थी, जिस पर महिला अपने प्रेमी के साथ न्यायालय जा रही थी। आरोप है कि कचहरी रोड पर महिला को उसके परिजन जबरन उठा ले गए। महिला के साथ आए युवक ने शोर मचाया, किंतु उसकी एक न चल सकी। इसके बाद युवक ने हंगामा शुरू कर दिया।

युवक ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को मामले की जानकारी दी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस भी हरकत में आ गई। जांच में पता चला कि कुछ दिन पहले महिला के संबंध में थाना पहासू में गुमशुदगी दर्ज होने और उसके वहां पहुंचने की जानकारी मिली है। नगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पति-पत्नी के मध्य विवाद चल रहा है। महिला की गुमशुदगी थाना पहासू में दर्ज है। वर्तमान में महिला थाना पहासू में मौजूद है। उधर, पहासू थाना के प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि महिला को उसके भाई और माता-पिता लेकर आए हैं। महिला के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पति ले गया या माता-पिता

पुलिस कार्यालय में खुद को महिला का दोस्त बताने वाले युवक ने बताया कि महिला को उसका पति अपने दोस्तों के साथ उठाकर ले गया है। वहीं, पहासू पुलिस ने दावा किया कि महिला को उसका भाई एवं माता-पिता ही थाने लेकर पहुंचे हैं। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि महिला को कौन उठाकर ले गया था। चूंकि महिला के संबंध में थाना पहासू में गुमशुदगी दर्ज है। ऐसे में उसके बयान दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Lover-girlfriend Bulandsehar News Premi-premika अन्य..
