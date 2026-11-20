अंबेडकरनगर में फेसबुक पर दोस्ती के बाद नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन युवक की शादी तय होते ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा। महिला ने यौन शोषण के केस में फंसाने की धमकी देकर पांच लाख रुपये वसूले। दोबारा पांच लाख मांगने पर युवक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

दुलहूपुर-अंबेडकरनगर, संवाददाता: फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन युवक की शादी तय होते ही कथित ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। आरोप है कि महिला ने यौन शोषण और छेड़खानी के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर युवक से पांच लाख रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद भी मांग बंद नहीं हुई और अब दोबारा पांच लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। परेशान युवक ने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर कटका पुलिस ने अयोध्या निवासी महिला और उसके अज्ञात सहयोगी के खिलाफ जबरन वसूली, घर में घुसकर धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

शादी तय होते ही ब्लैकमेलिंग का खेल कटका थाना क्षेत्र के पाभीपुर दिनकरपुर पिंडोरिया गांव निवासी विशाल यादव ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि फेसबुक के जरिए उसका परिचय अयोध्या निवासी रागिनी निषाद से हुआ था। महिला ने धीरे-धीरे उससे नजदीकियां बढ़ाईं और परिवार की जानकारी हासिल कर ली। इसी बीच मई 2026 में युवक का विवाह तय हो गया। आरोप है कि इसकी जानकारी मिलते ही महिला ने 11 मई को फोन कर पांच लाख रुपये मांगे और रकम नहीं देने पर शादी नहीं होने देने की धमकी दी।

यौन शोषण के केस में फंसाने की धमकी युवक के मुताबिक, 19 जून को बरीक्षा होने के बाद महिला ने अयोध्या कोतवाली में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद चार जुलाई को महिला कुछ सहयोगियों के साथ उसके घर पहुंच गई। आरोप है कि वहां गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार को गंभीर मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई। यौन शोषण और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी से भयभीत होकर युवक ने महिला के खाते में साढ़े तीन लाख रुपये ऑनलाइन भेजे और डेढ़ लाख रुपये नकद दिए।