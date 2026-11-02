महिला के नाम पर लोन पास करा हड़प लिए साढ़े 8 लाख, बैंक मैनेजर समेत 3 पर एफआईआर

पीड़िता को न तो लोन की रकम मिली और न ही तेल निकालने और मसाला पीसने की मशीन। आरोप है कि महिला से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल समेत जरूरी दस्तावेज लेकर पीएनबी की मोहद्दीपुर शाखा में खाता खुलवाया गया। बैंक मैनेजर ने बताया था कि लोन की रकम गोलघर स्थित श्याम ट्रेडिंग कंपनी को भेजी जाएगी।

गोरखपुर,प्रमुख संवाददाता। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर गोरखपुर में एक महिला के नाम पर 8.50 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराकर रकम हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़िता को न तो लोन की रकम मिली और न ही तेल निकालने और मसाला पीसने की मशीन। महिला की शिकायत पर कैंट पुलिस ने तत्कालीन बैंक मैनेजर, एक फर्म के संचालक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज किया है।

गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र के जमुनहिया बाग टोला चक्सा हुसैन की रहने वाली सदरून निशा के मुताबिक साल-2021 में उनकी मुलाकात तिवारीपुर क्षेत्र के अधियारीबाग उत्तरी निवासी संतोष सोनकर से हुई थी। वह उनके मोहल्ले में आता-जाता था। नवंबर 2021 में उसने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को कम ब्याज पर लोन मिलने की जानकारी दी। उसने पंजाब नेशनल बैंक की मोहद्दीपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक आशुतोष कुमार श्रीवास्तव से पहचान होने की बात कहकर लोन दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि संतोष ने महिला से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल समेत जरूरी दस्तावेज लेकर पीएनबी की मोहद्दीपुर शाखा में खाता खुलवाया। इसके बाद तेल निकालने और मसाला पीसने की मशीन खरीदने के नाम पर उनके खाते से 8.50 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराया। तत्कालीन बैंक मैनेजर ने बताया था कि लोन की रकम गोलघर स्थित श्याम ट्रेडिंग कंपनी को भेजी जाएगी और वहीं से उन्हें मशीन मिलेगी।

काफी समय बीतने के बाद भी मशीन नहीं मिली तो महिला ने संतोष से इसकी शिकायत की। आरोप है कि उसने ईएमआई के रूप में हर महीने 9300 रुपये जमा करते रहने को कहा और जल्द मशीन दिलाने का आश्वासन देता रहा। इस दौरान उसने महिला से एक खाली चेक पर भी हस्ताक्षर करा लिए। महिला के मुताबिक, बाद में जब उन्होंने श्याम ट्रेडिंग कंपनी से संपर्क किया तो वहां के संचालक ने लोन से संबंधित दस्तावेजों को फर्म की ओर से जारी किए जाने से इनकार कर दिया। उसने मशीन देने में भी असमर्थता जताई। इसके बाद महिला को बैंक मैनेजर, संतोष सोनकर और फर्म संचालक की मिलीभगत से लोन की रकम हड़पने का संदेह हुआ।