बाथरूम में नहाते-नहाते महिला की मौत; गैस गीजर बना वजह, पति ने दरवाजा तोड़कर निकाला

संक्षेप: सहारनपुर में व्यापारी अभय जैन की पत्नी पूनम जैन बाथरूम में अचेत मिलीं और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। आशंका है कि गैस गीजर से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण दम घुटने से मौत हुई। घटना से परिवार में शोक का माहौल है।

सहारनपुर में व्यापारी अभय जैन की पत्नी पूनम जैन की मौत हो गई। बाथरूम का दरवाजा तोड़ने पर महिला अचेत अवस्था में पड़ी मिली। महिला को निजी चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि महिला की मौत बाथरूम में लगे गैस गीजर से निकली गैस के कारण हुई है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। व्यापारी अभय जैन कस्बे के मोहल्ला कायस्तान में रहते है। परिजनों के अनुसार उनकी पत्नी सुबह के समय रोज दुकान पर आती थीं।

जब वह दुकान पर नहीं आई। तो अभय जैन ने उसे फोन किया। जब फोन नहीं उठाया गया। उसके बाद वह घर पहुंचे। घर में कई बार आवाज लगाई। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी मकान के बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि पूनम बाथरूम में अचेत अवस्था में पड़ी है। महिला को निजी डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया।