चाचा-भतीजे ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर किया पथरी का ऑपरेशन, महिला की चली गई जान

संक्षेप: बाराबंकी में अवैध तरीके से क्लीनिक चला रहे चाचा-भतीजे ने यूट्यूब से वीडियो देखकर महिला का पथरी का ऑपरेशन कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही देर बात महिला की मौत हो गई।

यूपी के बाराबंकी से एक हैरान देने वाला मामला सामने आया है। जहां अवैध तरीके से क्लीनिक चला रहे चाचा-भतीजे ने यूट्यूब से वीडियो देखकर महिला का पथरी का ऑपरेशन कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही देर बात महिला की मौत हो गई। जानकारी होने पर मृतका के परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया लेकिन पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामला शांत करा दिया था, उधर आरोपितों ने पैसे देकर भी मामला रफा दफा करने की कोशिश की।

ये मामला कोठी थाना क्षेत्र के डफरापुर मजरे सैदनपुर गांव का है। यहां रहने वाले तेहबहादुर रावत की पत्नी मुनिशरा रावत को पथरी की समस्या थी। 5 दिसंबर को इलाज के लिए श्री दामोदर औषधालय कोठी ले गए। जहां पर क्लीनिक संचालक ज्ञान प्रकाश मिश्र ने पेट में दर्द का कारण पथरी बताते हुए ऑपरेशन की सलाह दी। साथ ही 25 हजार रुपये का खर्च बताया था। इस पर पति ने ऑपरेशन से पहले 20 हजार जमा किया। पति ने तहरीर में बताया था कि झोलाछाप ज्ञान प्रकाश मिश्र नशे ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। नशे की हालत में उसने पत्नी के पेट में गहरे चीरा लगाते हुए कई नसें काट गईं और अगले ही दिन छह दिसंबर की शाम उसकी मौत हो गई।

उधर, मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जें में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस मामले में इंस्पेक्टर कोठी अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि मृतका पति की तहरीर में अस्पताल संचालक व उसके भतीजे के विरुद्ध गलत तरीके से ऑपरेशन से मौत होना बताया। दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या व एससी-एसटी तहत मुकदमा दर्ज कर किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की तलाश की जा रही है।