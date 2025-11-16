बैलगाड़ी और दीवार के बीच कुचली गई महिला, CCTV में मौत का दर्दनाक मंजर कैद

संक्षेप: यूपी के मेरठ के रोहटा के किनौनी गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां बैलगाड़ी और दीवार के बीच फंसकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। महिला का दीवार और बैलगाड़ी के बीच फंसने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मेरठ के रोहटा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बैलगाड़ी और दीवार के बीच फंसी एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा गांव की तंग गली में उस वक्त हुआ जब अचानक बुग्गी खींच रहे बैल घबरा गया और बेकाबू होकर एक तरफ भागा। पूरा हादसा पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किनौनी के रहने वाले महावीर की पांच साल पूर्व मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद 55 वर्षीय कमलेश दो बेटों के साथ स्वयं खेती-बाड़ी कर रही थी। सोमवार को महिला खेत में गन्ने की छिलाई करने के बाद बैल बुग्गी से घर लौट रही थी। जैसे ही वह गांव में पहुंची तो अचानक गली के बीच में बैल डरकर बुग्गी लेकर एक तरफ भाग लिया। महिला ने बैल को रोकने का प्रयास किया तो कमलेश दीवार और बुग्गी के बीच फंस गईं। गंभीर रूप से घायल कमलेश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से गांव में शोक का माहौल है। शव का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। थानाध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि ऐसी कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं आई है। फिर भी जांच कराई जाएगी।