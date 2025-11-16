Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWoman dies after getting stuck between bullock cart and wall in meerut
बैलगाड़ी और दीवार के बीच कुचली गई महिला, CCTV में मौत का दर्दनाक मंजर कैद

बैलगाड़ी और दीवार के बीच कुचली गई महिला, CCTV में मौत का दर्दनाक मंजर कैद

संक्षेप: यूपी के मेरठ के रोहटा के किनौनी गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां बैलगाड़ी और दीवार के बीच फंसकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। महिला का दीवार और बैलगाड़ी के बीच फंसने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Sun, 16 Nov 2025 10:47 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
share Share
Follow Us on

मेरठ के रोहटा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बैलगाड़ी और दीवार के बीच फंसी एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा गांव की तंग गली में उस वक्त हुआ जब अचानक बुग्गी खींच रहे बैल घबरा गया और बेकाबू होकर एक तरफ भागा। पूरा हादसा पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किनौनी के रहने वाले महावीर की पांच साल पूर्व मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद 55 वर्षीय कमलेश दो बेटों के साथ स्वयं खेती-बाड़ी कर रही थी। सोमवार को महिला खेत में गन्ने की छिलाई करने के बाद बैल बुग्गी से घर लौट रही थी। जैसे ही वह गांव में पहुंची तो अचानक गली के बीच में बैल डरकर बुग्गी लेकर एक तरफ भाग लिया। महिला ने बैल को रोकने का प्रयास किया तो कमलेश दीवार और बुग्गी के बीच फंस गईं। गंभीर रूप से घायल कमलेश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से गांव में शोक का माहौल है। शव का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। थानाध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि ऐसी कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं आई है। फिर भी जांच कराई जाएगी।

हमीरपुर में डंपर से कुचलकर चाची-भतीजे की मौत

उधर, हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा गांव में शनिवार की शाम डंपर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुई महिला और उसके भतीजे की इलाज के दौरान झांसी के निजी अस्पताल में मौत हो गई। इन दोनों को डंपर ने टक्कर मारने के बाद कुचल दिया था। दोनों के पैर बुरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। दोनों की मौत की सूचना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों के घर कोहराम मचा हुआ है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |