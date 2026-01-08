Hindustan Hindi News
कार पर चढ़कर महिला ने किया डांस, पुलिस की जांच में निकली किन्नर, माफी मांगने का वीडियो वायरल

कार पर चढ़कर महिला ने किया डांस, पुलिस की जांच में निकली किन्नर, माफी मांगने का वीडियो वायरल

संक्षेप:

बदायूं में हाईवे किनारे ईको कार पर खड़े होकर एक महिला ने डांस करके वीडियो बनाया। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि वह महिला ने नहीं एक किन्नर है।

Jan 08, 2026 02:33 pm ISTDinesh Rathour बदायूं
यूपी के बदायूं में हाईवे किनारे ईको कार पर खड़े होकर एक महिला ने डांस करके वीडियो बनाया। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि वह महिला ने नहीं एक किन्नर है। किन्नर ने वीडियो वायरल करते हुए अपने कृत्य पर न केवल माफी मांगी बल्कि कहा, उसे पता नहीं था वह गलत कर रहा है। इधर, पुलिस अपने अपनी जांच और तेज कर दी थी।

मामला एमएफ हाईवे पर उसावां-कलान से लगने वाली शाजहांपुर सीमा में एक महिला का ईको कार की छत पर नृत्य करते हुये वीडियो पांच जनवरी को वायरल हुआ था। कैसे धरूं धीर, मेरे दिल में पीर, मेरो आशिक गयो गुजरात। इस गाने पर महिला सड़क पर खड़ी गाड़ी पर ही नाच रही थी। वीडियो वायरल के बाद अचानक चर्चा में आई नृत्य करने वाली महिला की तलाश में उसावां पुलिस जुट गई। पुलिस ने नंबर के कार नंबर के आधार पर उसकी तलााश की तो पता चला कि कार की छत पर खड़े होकर नृत्य करने वाला शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के गंगौरा गांव रहने वाला किन्नर संजीव पुत्र जवाहरलाल है।

पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी कि ट्रांसजेंडर ने खुद का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। जिसमें उसने रोते हुये अपने किये की गलती मारी। माफी मांगते हुये कहा, उसे पता नहीं था कि वह यातायात के नियम तोड़ रहा है। उसे माफ किया जाये और भविष्य में वह ऐसी गलती नहीं करेगा। उसावां थाना प्रभारी वीरपाल ने बताया, मामला जांच में है। कार के नंबर को ट्रेस किया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

