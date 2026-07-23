दो बसों के बीच पिसकर महिला की मौत, पति की भी दस साल पहले ऐसे ही गई थी जान

यूपी के हरदोई में एक महिला की दो बसों के बीच दबकर मौत हो गई है। दस साल पहले महिला के पति की भी इसी तरह दो डीसीएम और ट्रस के बीच दबकर जान गई थी।

यूपी के हरदोई में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो बसों के बीच पिसकर महिला की मौत हो गई। परिवार के लिए सबसे दुखद पहलू यह है कि दस साल पहले इसी तरह से महिला के पति की भी जान चली गई थी। तब ट्रक और डीसीएम के बीच फंसने से पति की मौत हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने दोनों बसों की पहचान कर ली है। गलती भी बस ड्राइवर की मानी गई है। पुलिस दोनों ड्राइवरों के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी कर रही है।

कोतवाली देहात क्षेत्र के खेतुई गांव में रहने वाली नेहा सिंह पति की मौत के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक निजी दवा कंपनी में काम करती थीं। बुधवार दोपहर घरेलू काम निपटाने के बाद वह ड्यूटी के लिए रवाना हुईं। बांगरमऊ तक पहुंचने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रही थीं। जिस रोडवेज बस से उन्हें जाना था, वही बसें उनके लिए काल बन गईं।

नेहा की चीख भी नहीं सुनी बताया जाता है कि नेहा बस पकड़ने के लिए ही रोडवेज पहुंची थीं। वह एक बस के पास खड़ी थीं। तभी दूसरी बस कट मारकर वहां से निकलने लगी। लापरवाह ड्राइवर ने नीचे खड़ी नेहा को नहीं देखा। वह केवल बगल में खड़ी बस से अपनी बस की दूरी देखता रहा। इससे पहले कि नेहा आगे की ओर भागकर निकल पातीं, दोनों बसों के बीच ही दब गईं। उनकी चीख भी ड्राइवर ने नहीं सुनी। आसपास के लोग भी चिल्लाते रहे। इससे पहले ही दोनों बसों के बीच पिसने के कारण नेहा की मौके हो गई।

बस ड्राइवरों की पहचान, ऐक्शन की तैयारी भीड़-भाड़ वाले इलाके में इस तरह हुए दर्दनाक हादसे से अफरातफरी मच गई। दोनों बसों के ड्राइवर बस को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। बसों की पहचान कर ली गई है। अब तक की छानबीन मे दोनों बसों की गलती सामने आई है। परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने का इंतजार हो रहा है।

डीसीएम-ट्रक के बीच दबकर पति की हुई थी मौत बसों के बीच में पिसकर मारी गई नेहा के देवर वीरेश सिंह ने बताया कि करीब दस साल पहले इसी तरह के हादसे ने उनके परिवार को झकझोरा था। तब नेहा के पति सर्वेश सिंह डीसीएम और ट्रक के बीच फंस गए थे और उनकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद विपरीत हालातों में नेहा ने नौकरी की। इससे होने वाली आमदनी से 15 वर्षीय बेटी रिया सिंह व 11 वर्षीय बेटे विवेक का पालन-पोषण कर रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि बच्चों के बड़े होने पर जीवन की मुश्किलें कम होंगी। बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे तो परिवार में खुशियां लौट आएंगी। अब इस हादसे ने बच्चों को अनाथ कर दिया है। मां की मौत की खबर से दोनों बच्चे बेसुध हो गए हैं।