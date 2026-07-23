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दो बसों के बीच पिसकर महिला की मौत, पति की भी दस साल पहले ऐसे ही गई थी जान

By Yogesh Yadav
हरदोई, वरिष्ठ संवाददाता
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यूपी के हरदोई में एक महिला की दो बसों के बीच दबकर मौत हो गई है। दस साल पहले महिला के पति की भी इसी तरह दो डीसीएम और ट्रस के बीच दबकर जान गई थी।

दो बसों के बीच पिसकर महिला की मौत, पति की भी दस साल पहले ऐसे ही गई थी जान

यूपी के हरदोई में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो बसों के बीच पिसकर महिला की मौत हो गई। परिवार के लिए सबसे दुखद पहलू यह है कि दस साल पहले इसी तरह से महिला के पति की भी जान चली गई थी। तब ट्रक और डीसीएम के बीच फंसने से पति की मौत हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने दोनों बसों की पहचान कर ली है। गलती भी बस ड्राइवर की मानी गई है। पुलिस दोनों ड्राइवरों के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी कर रही है।

कोतवाली देहात क्षेत्र के खेतुई गांव में रहने वाली नेहा सिंह पति की मौत के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक निजी दवा कंपनी में काम करती थीं। बुधवार दोपहर घरेलू काम निपटाने के बाद वह ड्यूटी के लिए रवाना हुईं। बांगरमऊ तक पहुंचने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रही थीं। जिस रोडवेज बस से उन्हें जाना था, वही बसें उनके लिए काल बन गईं।

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नेहा की चीख भी नहीं सुनी

बताया जाता है कि नेहा बस पकड़ने के लिए ही रोडवेज पहुंची थीं। वह एक बस के पास खड़ी थीं। तभी दूसरी बस कट मारकर वहां से निकलने लगी। लापरवाह ड्राइवर ने नीचे खड़ी नेहा को नहीं देखा। वह केवल बगल में खड़ी बस से अपनी बस की दूरी देखता रहा। इससे पहले कि नेहा आगे की ओर भागकर निकल पातीं, दोनों बसों के बीच ही दब गईं। उनकी चीख भी ड्राइवर ने नहीं सुनी। आसपास के लोग भी चिल्लाते रहे। इससे पहले ही दोनों बसों के बीच पिसने के कारण नेहा की मौके हो गई।

बस ड्राइवरों की पहचान, ऐक्शन की तैयारी

भीड़-भाड़ वाले इलाके में इस तरह हुए दर्दनाक हादसे से अफरातफरी मच गई। दोनों बसों के ड्राइवर बस को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। बसों की पहचान कर ली गई है। अब तक की छानबीन मे दोनों बसों की गलती सामने आई है। परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने का इंतजार हो रहा है।

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डीसीएम-ट्रक के बीच दबकर पति की हुई थी मौत

बसों के बीच में पिसकर मारी गई नेहा के देवर वीरेश सिंह ने बताया कि करीब दस साल पहले इसी तरह के हादसे ने उनके परिवार को झकझोरा था। तब नेहा के पति सर्वेश सिंह डीसीएम और ट्रक के बीच फंस गए थे और उनकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद विपरीत हालातों में नेहा ने नौकरी की। इससे होने वाली आमदनी से 15 वर्षीय बेटी रिया सिंह व 11 वर्षीय बेटे विवेक का पालन-पोषण कर रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि बच्चों के बड़े होने पर जीवन की मुश्किलें कम होंगी। बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे तो परिवार में खुशियां लौट आएंगी। अब इस हादसे ने बच्चों को अनाथ कर दिया है। मां की मौत की खबर से दोनों बच्चे बेसुध हो गए हैं।

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हादसे से नेहा के परिजनों के साथ ही मोहल्ले के लोगों के चेहरे पर भी दुख साफ दिखाई दे रहा था। पहले पति और अब उसी तरह से पत्नी की मौत की हर कोई चर्चा कर रहा था। 10 साल पहले हुई घटना की दर्द भरी कहानी फिर से लोगो के सामने आ गई है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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