हत्या का दोष सिद्ध होते ही महिला ने कोर्ट परिसर में खाया जहर, मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मौत

यूपी के ललितपुर में एक महिला ने हत्या का दोष सिद्ध होते ही कोर्ट परिसर में जहर खा लिया हालत बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मी तत्काल उसे अस्पताल ले गए। वहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। झांसी ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इसी मामले में दोषी चार अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया है। सजा 10 दिसंबर को सुनाई जाएगी। 17 सितंबर 2023 को कोतवाली सदर क्षेत्र अन्तर्गत नेहरू नगर मोहल्ले में रहने वाले युवक किशन की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 60 वर्षीय गेंदाबाई, उसकी बेटी अशर्फी, बेटा बबलू के साथ सुरेंद्र और ध्रुवपाल के खिलाफ हत्या के साथ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था। इसके बाद सभी आरोपित जमानत पर चल रहे थे। अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय में शनिवार को निर्णायक सुनवाई के दौरान सभी आरोपित उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और एससीएसटी का दोषी पाया और उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दिया।