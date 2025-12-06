हत्या का दोष सिद्ध होते ही महिला ने कोर्ट परिसर में खाया जहर, मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मौत

Hindustan Hindi News
ललितपुर में एक महिला ने हत्या का दोष सिद्ध होते ही कोर्ट परिसर में जहर खा लिया हालत बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मी तत्काल उसे अस्पताल ले गए। वहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। झांसी ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया।

Dec 06, 2025 10:16 pm ISTDinesh Rathour ललितपुर
यूपी के ललितपुर में एक महिला ने हत्या का दोष सिद्ध होते ही कोर्ट परिसर में जहर खा लिया हालत बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मी तत्काल उसे अस्पताल ले गए। वहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। झांसी ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इसी मामले में दोषी चार अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया है। सजा 10 दिसंबर को सुनाई जाएगी। 17 सितंबर 2023 को कोतवाली सदर क्षेत्र अन्तर्गत नेहरू नगर मोहल्ले में रहने वाले युवक किशन की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 60 वर्षीय गेंदाबाई, उसकी बेटी अशर्फी, बेटा बबलू के साथ सुरेंद्र और ध्रुवपाल के खिलाफ हत्या के साथ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था। इसके बाद सभी आरोपित जमानत पर चल रहे थे। अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय में शनिवार को निर्णायक सुनवाई के दौरान सभी आरोपित उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और एससीएसटी का दोषी पाया और उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दिया।

इस पर दोषी वृद्धा गेंदाबाई ने कोर्ट परिसर में ही जहर खा लिया। पुलिस के मुताबिक वह घर से ही जहर लाई थी, जिसे खाते ही वृद्धा की तबीयत बिगड़ गई। यह देख अफरा तफरी मच गई। न्यायिक अधिकारी के आदेश पर वृद्धा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। झांसी ले जाते समय रास्ते में वृद्धा की मौत हो गई। अन्य दोषियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर वृद्धा सहित सभी पांच लोगों को कस्टडी में लेने के निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान गेंदाबाई ने जहर खा लिया। उन्होंने बताया कि वह न्यायालय में सल्फास की गोलियां लेकर आई थी। दोषी बताए जाने पर उसने गोलियां खा लीं।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
