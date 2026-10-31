भाई छीनकर मोबाइल ले गए, महिला सिपाही ने दे दी जान, सरकारी आवास में लगाई फांसी

आगरा पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में 29 वर्षीय महिला आरक्षी आरती का शव फंदे से लटका मिला। उन्नाव निवासी आरती एसीपी कार्यालय में तैनात थीं और एक महीने के अवकाश पर थीं। मौके से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने भाइयों से विवाद और मोबाइल छीनने से आहत होने की बात लिखी है।

आगरा, मुख्य संवाददाता: पुलिस मॉडर्न स्कूल के पास पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में शुक्रवार की रात 29 वर्षीय महिला आरक्षी आरती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी शनिवार की सुबह हुई। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में पहुंची। शव नीचे पड़ा मिला। फंदा टूट गया था। मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला। महिला आरक्षी का अपने भाइयों से विवाद हुआ था। खुदकुशी के लिए उसने इसी विवाद को जिम्मेदार ठहराया है। भाई उसका मोबाइल छीनकर ले गए थे। महिला आरक्षी इससे आहत थी। एक माह का अवकाश लिया मगर अपने घर उन्नाव नहीं गई थी।

उन्नाव निवासी आरती की तैनाती आगरा में एसीपी ऑफिस कार्यालय में थी। अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में उसने एक माह का ईएल अवकाश लिया। पुलिस लाइन में पहली मंजिल पर उसे सरकारी आवास मिला था। शुक्रवार से पड़ोसियों ने उसे कमरे से बाहर नहीं देखा था। यह देख पड़ोसी चिंतित हुए। 112 नंबर पर सूचना दी। सूचना पर शाहगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई। वीडियोग्राफी के दौरान कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर महिला आरक्षी का शव देखकर पुलिस के होश उड़ गए। गले में फंसा कसा हुआ था। महिला आरक्षी ने दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाई थी। बीच से दुपट्टा फट गया था। इस वजह से शव फंदे से नीचे फर्श पर गिर पड़ा था।

सुसाइड नोट में भाइयों से विवाद का जिक्र पुलिस ने फोरेसिक टीम को बुलाया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच के दौरान एक सुसाइड नोट मिला। पुलिस अधिकारियों ने सुसाइड नोट पढ़ा और उसे फोरेंसिक टीम को दे दिया। सुसाइड नोट में महिला आरक्षी ने भाइयों से हुए विवाद का जिक्र किया था। वे उसका मोबाइल छीनकर ले गए थे। चर्चा है कि परिजन चाहते थे कि महिला आरक्षी शादी कर ले। इसी बात पर उसका भाइयों से विवाद हुआ था। भाई मोबाइल ले गए। महिला आरक्षी ने अवकाश लिया और कमरे पर अकेले रहने लगी। इस दौरान वह एक बार बाहर भी गई थी। कमरे की तलाशी में टिकट मिली है। पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है कि वह कहां गई थी।