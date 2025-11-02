यूपी में महिला ने जहर खाकर दे दी जान, पति अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी-मौत से जंग, जानें मामला
संक्षेप: कानपुर देहात से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद पति ने भी जहर खा लिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कानपुर देहात से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। पत्नी की मौत की खबर मिलते ही रविवार सुबह पति ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया, इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। पत्नी तो दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन पति अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। पुलिस ने महिला का शव पोस्टर्माटम के लिए भेजा है।
मंगलपुर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी महेंद्र कुमार ने गांव की पिंकी से प्रेम विवाह किया था। दीपावली के बाद भैया दूज के दिन अट्ठाइस वर्षीय पिंकी देवी छत से गिरकर घायल हो गई थी। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। शनिवार रात में पिंकी की संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत की सुबह जानकारी होते ही महेंद्र कुमार ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे आनन-फानन में सीएचसी हवासपुर ले गए। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. दिलीप सक्सेना ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखकर उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
इधर पिंकी की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया। बहू की मात से उसकी सास कमलेशकुमारी व पुत्र प्रेम बिलख उठे। सूचना पर मंगलपुर थाने से एसआई कमलेश कुमार ने गांव पहुंचकर परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर मंगलपुर महेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में महिला की जहर खाने से मौत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।