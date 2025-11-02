Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWoman commits suicide by consuming poison her husband also consumes poison and hospitalized in kanpur
यूपी में महिला ने जहर खाकर दे दी जान, पति अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी-मौत से जंग, जानें मामला

यूपी में महिला ने जहर खाकर दे दी जान, पति अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी-मौत से जंग, जानें मामला

संक्षेप: कानपुर देहात से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद पति ने भी जहर खा लिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Sun, 2 Nov 2025 03:51 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर देहात
share Share
Follow Us on

कानपुर देहात से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। पत्नी की मौत की खबर मिलते ही रविवार सुबह पति ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया, इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। पत्नी तो दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन पति अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। पुलिस ने महिला का शव पोस्टर्माटम के लिए भेजा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलपुर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी महेंद्र कुमार ने गांव की पिंकी से प्रेम विवाह किया था। दीपावली के बाद भैया दूज के दिन अट्ठाइस वर्षीय पिंकी देवी छत से गिरकर घायल हो गई थी। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। शनिवार रात में पिंकी की संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत की सुबह जानकारी होते ही महेंद्र कुमार ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे आनन-फानन में सीएचसी हवासपुर ले गए। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. दिलीप सक्सेना ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखकर उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

इधर पिंकी की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया। बहू की मात से उसकी सास कमलेशकुमारी व पुत्र प्रेम बिलख उठे। सूचना पर मंगलपुर थाने से एसआई कमलेश कुमार ने गांव पहुंचकर परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर मंगलपुर महेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में महिला की जहर खाने से मौत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में भांजे ने खेला खूनी खेल, मां की मौत के बाद मामा की कर दी हत्या
ये भी पढ़ें:बारात चढ़त के दौरान बवाल, खुद को बचाने के लिए पड़ोसी महिला के घर में घुसे युवक
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News UP Police Suicide Case
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |