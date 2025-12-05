मां और पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची महिला, प्रेमी ने देखा तो कर दिया हंगामा, फिर हुई पुलिस एंट्री

यूपी के बरेली में मां और पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची युवती को उसके पूर्व प्रेमी ने रास्ते में घेर लिया और शादी करने का दबाव बनाने लगा। कहा कि मेरे साथ नहीं रहेगी तो वह दोनों को जान से मार देगा। हंगामा होते देखकर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया। भमोरा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने करीब महीने भर पहले फरीदपुर की युवती से शादी की है। युवती को उसका पति परेशान करता था, जिसके चलते वह घर से चली गई और स्टेशन पर परिचय के बाद इस युवक से शादी कर ली। शुक्रवार दोपहर युवती अपनी मां और पति के साथ किसी काम से कलेक्ट्रेट आई थी। इसी दौरान सूरत में काम करने वाला उसका रिश्ते का भतीजा आकाश वहां पहुंचा और कलेक्ट्रेट गेट पर युवती को घेर लिया। वह युवती पर पति को छोड़कर अपने साथ रहने का दबाव बनाने लगा।