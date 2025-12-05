Hindustan Hindi News
मां और पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची महिला, प्रेमी ने देखा तो कर दिया हंगामा, फिर हुई पुलिस एंट्री

मां और पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची महिला, प्रेमी ने देखा तो कर दिया हंगामा, फिर हुई पुलिस एंट्री

संक्षेप:

बरेली में मां और पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची युवती को उसके पूर्व प्रेमी ने रास्ते में घेर लिया और शादी करने का दबाव बनाने लगा। कहा कि मेरे साथ नहीं रहेगी तो वह दोनों को जान से मार देगा।

Dec 05, 2025 11:36 pm ISTDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
यूपी के बरेली में मां और पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची युवती को उसके पूर्व प्रेमी ने रास्ते में घेर लिया और शादी करने का दबाव बनाने लगा। कहा कि मेरे साथ नहीं रहेगी तो वह दोनों को जान से मार देगा। हंगामा होते देखकर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया। भमोरा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने करीब महीने भर पहले फरीदपुर की युवती से शादी की है। युवती को उसका पति परेशान करता था, जिसके चलते वह घर से चली गई और स्टेशन पर परिचय के बाद इस युवक से शादी कर ली। शुक्रवार दोपहर युवती अपनी मां और पति के साथ किसी काम से कलेक्ट्रेट आई थी। इसी दौरान सूरत में काम करने वाला उसका रिश्ते का भतीजा आकाश वहां पहुंचा और कलेक्ट्रेट गेट पर युवती को घेर लिया। वह युवती पर पति को छोड़कर अपने साथ रहने का दबाव बनाने लगा।

कहा कि उसकी बात नहीं मानी तो दोनों को जान से मार देगा। युवती ने मना किया तो वह भड़क गया और हंगामा करने लगा। मां और पति ने बीच बचाव किया तो उसने मारपीट कर दी। इस पर वहां भीड़ जुट गई और किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में स्टेशन रोड चौकी इंचार्ज गौरव अत्री मौके पर पहुंचे और आकाश को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया। इस दौरान आकाश ने आरोप लगाया कि युवती की मां ने ही उसे सूरत से बुलाया और शादी कराने की बात कही। पूरे गांव में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई लेकिन शादी दूसरे युवक से कर दी। इससे उसकी बदनामी हो रही है।

