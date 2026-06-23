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शादी के लिए टंकी पर चढ़ी महिला, उतरी तो थाने में काटा हंगामा; प्रेमी को अब बेवफा बताने लगी

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, जगतपुर (रायबरेली)
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रायबरेली के जगतपुर में प्रेमी के शादी से इनकार करने पर एक बच्चे की मां पानी की टंकी पर चढ़ गई और आत्महत्या की धमकी देने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी को मौके पर लाई। बातचीत के बाद महिला नीचे उतरी। बाद में थाने में भी घंटों हंगामा चलता रहा।

रायबरेली के जगतपुर में प्रेमी के शादी से इनकार करने पर नाराज एक बच्चे की मां ने पानी की टंकी पर चढ़कर घंटों हंगामा किया। सूचना पर प्रेमी को साथ लेकर पहुंची पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे टंकी से नीचे उतारा। इसके बाद थाने में भी घंटों हंगामा हुआ। परिजनों ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी रही। घटना जगतपुर थानाक्षेत्र के बैरीहार गांव की है। पुलिस के मुताबिक, थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी एक बच्चे की मां का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। महिला ने पुलिस को बताया कि सात साल पहले उसकी शादी प्रतापगढ़ निवासी युवक से हुई थी। उससे एक बच्चा भी है, लेकिन वह अपने गांव के ही एक युवक से प्रेम करती थी। प्रेमी ने उसे शादी का झांसा दिया था, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। प्रेमी की बेवफाई से नाराज महिला बैरीहार स्थित जलजीवन मिशन की पानी की टंकी पर चढ़ गई।

शादी की जिद पर टंकी पर चढ़ी बच्चे की मां

महिला ने ऐलान किया कि अगर उसकी शादी प्रेमी से नहीं हुई तो वह टंकी से कूदकर जान दे देगी। महिला के इस ऐलान से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बनाया और पुलिस को मामले की सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को उतारने के लिए प्रयास किए, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने प्रेमी का पता लगाकर उसे मौके पर बुलाया। प्रेमी के पहुंचने और बातचीत होने के बाद महिला टंकी से नीचे उतरने के लिए तैयार हुई। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई, जहां परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से भी बातचीत की गई।

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प्रेमी को बताया बेवफा, शादी पर अड़ी

स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला विवाहित है और उसकी एक छोटी पुत्री भी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और किसी भी अप्रिय स्थिति को उत्पन्न नहीं होने दिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी अजय मलिक ने बताया कि एक महिला के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिली थी। महिला प्रेमी के घर जाने की जिद पर अड़ी थी। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत की जा रही है। फिलहाल मामले में शांति व्यवस्था कायम है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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