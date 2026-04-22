होटल में आशिक संग रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ी गई महिला, ससुरालियों ने किया हंगामा

बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित एक होटल में बुधवार को ससुरालियों ने महिला को प्रेमी के साथ पकड़ लिया। इस पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई।

यूपी के बागपत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित एक होटल में करीब एक हफ्ते पहले ससुरालियों ने महिला को प्रेमी के साथ पकड़ लिया। इस पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

कांधला क्षेत्र की एक महिला का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसकी जानकारी ससुराल पक्ष को हो चुकी थी। 15 अप्रैल दोपहर महिला और उसका प्रेमी रमाला पहुंचे और एक होटल में कमरा लेकर ठहर गए। इसकी भनक लगते ही महिला के ससुराल पक्ष के लोग भी होटल पहुंच गए। उनकी जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। ससुरालियों ने कमरे का दरवाजा खुलवाया गया तो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। यह देखकर ससुरालियों ने दोनों के साथ मारपीट का प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने बीच-बचाव कर दोनों को थाने ले आई।

घटना के दौरान होटल के बाहर हाईवे पर करीब आधा घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। वहीं महिला के ससुराल पक्ष के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना पूछताछ के महिला और उसके प्रेमी को थाने से छोड़ दिया। आरोप है कि थाने से ही महिला अपने प्रेमी के साथ कार में बैठकर चली गई। सूत्रों के अनुसार संबंधित युवक एलम क्षेत्र का रहने वाला है और उसे एक राजनीतिक दल का नगर अध्यक्ष बताया जा रहा है।

अलीगढ़ में महिला से गैंगरेप, पांच गिरफ्तार उधर, अलीगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जहां गांधी पार्क थाना क्षेत्र के बौनेर हाईवे स्थित एक होटल में महिला से सामूहिक दुष्कर्म व मारपीट के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पांच लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसमें मुख्यारोपी आदिल के अलावा होटल संचालक, महिला रिसेप्शनिस्ट व वर्तमान प्रधान भी शामिल हैं। आरोप है कि आदिल ने नाम बदलकर दोस्ती की थी। यहां लाकर आदिल से जबरन शादी कराई गई थी। उसके रुपये छीन लिए गए।

गाजियाबाद के विजय नगर क्षेत्र की महिला एक साल पहले कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खाईडोरा निवासी आदिल अहमद के संपर्क में आ गई। फरवरी 2026 में उसकी मुलाकात कोतवाली क्षेत्र के खाईडोरा जयगंज निवासी आदिल अहमद पुत्र मुबीन से हुई थी। उसने राहुल बनकर बात कीं। चार अप्रैल को आदिल महिला को शादी का झांसा देकर व बहला-फुसलाकर यहां गांधीपार्क क्षेत्र के होटल ग्रीन पैलेस में ले गया। तब से उसे कमरे में बंद करके रखा। आरोप है कि आदिल व होटल मालिक खैर क्षेत्र के नगोला निवासी वीरू ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसके तीन साल के बेटे जान से मारने की धमकी दी।