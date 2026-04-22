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होटल में आशिक संग रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ी गई महिला, ससुरालियों ने किया हंगामा

Apr 22, 2026 08:36 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित एक होटल में बुधवार को ससुरालियों ने महिला को प्रेमी के साथ पकड़ लिया। इस पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई।

होटल में आशिक संग रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ी गई महिला, ससुरालियों ने किया हंगामा

यूपी के बागपत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित एक होटल में करीब एक हफ्ते पहले ससुरालियों ने महिला को प्रेमी के साथ पकड़ लिया। इस पर हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

कांधला क्षेत्र की एक महिला का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसकी जानकारी ससुराल पक्ष को हो चुकी थी। 15 अप्रैल दोपहर महिला और उसका प्रेमी रमाला पहुंचे और एक होटल में कमरा लेकर ठहर गए। इसकी भनक लगते ही महिला के ससुराल पक्ष के लोग भी होटल पहुंच गए। उनकी जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। ससुरालियों ने कमरे का दरवाजा खुलवाया गया तो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले। यह देखकर ससुरालियों ने दोनों के साथ मारपीट का प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने बीच-बचाव कर दोनों को थाने ले आई।

घटना के दौरान होटल के बाहर हाईवे पर करीब आधा घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। वहीं महिला के ससुराल पक्ष के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना पूछताछ के महिला और उसके प्रेमी को थाने से छोड़ दिया। आरोप है कि थाने से ही महिला अपने प्रेमी के साथ कार में बैठकर चली गई। सूत्रों के अनुसार संबंधित युवक एलम क्षेत्र का रहने वाला है और उसे एक राजनीतिक दल का नगर अध्यक्ष बताया जा रहा है।

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अलीगढ़ में महिला से गैंगरेप, पांच गिरफ्तार

उधर, अलीगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जहां गांधी पार्क थाना क्षेत्र के बौनेर हाईवे स्थित एक होटल में महिला से सामूहिक दुष्कर्म व मारपीट के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पांच लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसमें मुख्यारोपी आदिल के अलावा होटल संचालक, महिला रिसेप्शनिस्ट व वर्तमान प्रधान भी शामिल हैं। आरोप है कि आदिल ने नाम बदलकर दोस्ती की थी। यहां लाकर आदिल से जबरन शादी कराई गई थी। उसके रुपये छीन लिए गए।

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गाजियाबाद के विजय नगर क्षेत्र की महिला एक साल पहले कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खाईडोरा निवासी आदिल अहमद के संपर्क में आ गई। फरवरी 2026 में उसकी मुलाकात कोतवाली क्षेत्र के खाईडोरा जयगंज निवासी आदिल अहमद पुत्र मुबीन से हुई थी। उसने राहुल बनकर बात कीं। चार अप्रैल को आदिल महिला को शादी का झांसा देकर व बहला-फुसलाकर यहां गांधीपार्क क्षेत्र के होटल ग्रीन पैलेस में ले गया। तब से उसे कमरे में बंद करके रखा। आरोप है कि आदिल व होटल मालिक खैर क्षेत्र के नगोला निवासी वीरू ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसके तीन साल के बेटे जान से मारने की धमकी दी।

वीरू के अलावा होटल में रहने वली रिसेप्शनिस्ट गाजियाबाद के स्थानी निवासी लक्ष्मी पत्नी स्व. सोनू व गांधीपार्क क्षेत्र के सिंधौली के प्रधान प्रमोद कुमार व अकराबाद क्षेत्र के नगला पदम निवासी लवकुश ठाकुर ने जबरन महिला की शादी आदिल से करवा दी। उससे रुपयों की मांग की। न देने पर बच्चे को मारने की धमकी दी। आदिल व वीरू ने महिला का मंगलसूत्र व रुपये रख लिए। आरोप है कि गुरुवार शाम को महिला को आरोपी के मुस्लिम होने की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। इस पर आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीटा। होटल के बाहर निकालकर बीच सड़क पर मारपीट की।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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