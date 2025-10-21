आगरा एक्सप्रेस-वे पर टोल प्लाजा के पास मिला महिला का शव, सनसनी

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में काकोरी में आगरा एक्सप्रेस-वे पर रेवरी टोल प्लाजा के पास सोवमार सुबह एक ढाबे के पास महिला का शव पड़ा मिला। इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में काकोरी में आगरा एक्सप्रेस-वे पर रेवरी टोल प्लाजा के पास सोवमार सुबह एक ढाबे के पास महिला का शव पड़ा मिला। इससे सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

रेवरी टोल प्लाजा के पास सोमवार सुबह महिला का शव पड़ा होने की पुलिस को सूचना मिली। शव एक ढाबे के पास पड़ा था। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ढाबे के कर्मचारियों समेत अन्य लोगों से पूछताछ की पर महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। महिला कब आई, कैसे वहां पहुंची, उसकी मौत कैसे हुई, इन बिंदुओं की पड़ताल के लिए सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाल रही है।

इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौर ने बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला की उम्र करीब 60 वर्ष है। कुछ लोगों ने बताया कि महिला यहां घूमती रहती थी। वह विक्षिप्त थी। पुलिस की जांच जारी है। जल्द ही महिला के बारे में पता चल जाएगा।