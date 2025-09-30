Woman body found in suspicious condition in Gonda husband accused of murder गोंडा में महिला की संदिग्ध हालत में मिला शव, शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, पति पर हत्या का आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गोंडा में महिला की संदिग्ध हालत में मिला शव, शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, पति पर हत्या का आरोप

गोंडा में 35 वर्षीय महिला का शव सड़क किनारे संदिग्ध हालात में मिला। महिला के सिर पर गहरी चोट और गले पर निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पति समेत अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोंडाTue, 30 Sep 2025 02:59 PM
यूपी के गोंडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां नवाबगंज क्षेत्र के तुलसीपुर माझा ग्राम पंचायत के पांडेय पुरवा गांव में मंगलवार को 35 वर्षीय कांति उर्फ पूनम पांडे का शव घर के करीब रोड के किनारे में मिला। उसके सिर पर गंभीर चोट के जख्म और गले पर निशान मिले है। घटना की सूचना फैलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला पति-पत्नी के विवाद से जुड़ा सामने आया है। आशंका है कि पति राजू पांडे ने ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और वारदात के बाद फरार हो गया। थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया की महिला के भाई ज्वाला प्रसाद मिश्रा की तहरीर पर आरोपी पति राजू पांडे और एक अन्य के विरुद्ध हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतका कांति की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि मोबाइल फोन मांगने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पति और उसके परिजनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगा दी हैं।

बेटी को मौत के घाट उतारने वाला पिता गिरफ्तार

उधर, शामली जिले के कांधला क्षेत्र में बेटीकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया जबकि बाल अपचारी भाई को हिरासत में लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा व नाल में फंसा खोखा भी बरामद किया है।

पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के गांव अम्बेहटा निवासी जुल्फान ने अपनी पुत्री सना को किसी युवक के साथ फोन पर बात करते समय देख लिया था। क्रोध में आकर वह नाबालिग पुत्र के साथ मिलकर सना को छत पर ले गया और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पिता व उसके पुत्र ने तमंचा शव के पास ही रख दिया और हत्या को आत्महत्या में बदलने का पूरा प्रयास किया।

