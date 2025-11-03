लखनऊ में अब बाग में मिला महिला का शव, पास ही पड़ा था मोबाइल; इलाके में सनसनी

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में अब माल के बसहरी गांव में बाग में सोमवार दोपहर एक महिला का शव पड़ा मिला। आशंका है कि हत्याकर उसका शव फेंका गया है। पुलिस ने शव के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में अब माल के बसहरी गांव में बाग में सोमवार दोपहर एक महिला का शव पड़ा मिला। आशंका है कि हत्याकर उसका शव फेंका गया है। पुलिस ने शव के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसके पूर्व 15 अक्टूबर को पारा के विक्रमनगर में फ्लाईओवर के नीचे एक युवक का कत्ल कर नग्न शव बोरे में भरकर फेंका गया था। दो दिन पूर्व एक महिला की हत्याकर बदमाशों ने शव बोरे में भरकर निगोहां के बांक नाले में फेंका था।

घटना की जानकारी पर पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी, एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे पुलिस बल के साथ बसहरी गांव पहुंचे। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाए। डीसीपी ने बताया कि शव कि पहचान नहीं हो सकी है। महिला की उम्र करीब 35 वर्ष है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शिनाख्त के लिए सभी थानों को फोटो भेजी गई है। इसके साथ ही गुमशुदगी का ब्योरा मांगा गया है।

पहले फेंकी लाशों की पहचान नहीं

आपको बता दें कि इससे पहले शहर में 15 दिन में युवक (40) और महिला (35) दो के कत्ल कर एक ही तरह बोरी में शव भरकर हत्यारे फेंककर फरार हो गए। पारा के विक्रमनगर फ्लाईओवर के पास हत्याकर फेंके गए शव की शिनाख्त अभी तक पुलिस करा नहीं पाई थी कि शनिवार को निगोहां के बांक नाले में महिला का शव मिला। महिला की भी हत्या कर फेंका गया। अब पुलिस दोनों शवों को एक-दूसरे से जोड़कर शिनाख्त का प्रयास कर रही है। निगोहां थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी ने रविवार को इस संबंध में पारा इंस्पेक्टर सुरेश कुमार सिंह से बात की। युवक के शव के पूरी जानकारी ली। अब दोनों थानों की पुलिस इन शवों को जोड़कर शिनाख्त का प्रयास कर रही हैं।