लखनऊ में अब बाग में मिला महिला का शव, पास ही पड़ा था मोबाइल; इलाके में सनसनी

Hindi NewsUP NewsWoman body found in a garden in Lucknow; mobile phone found nearby; the incident has caused a sensation in the area
Mon, 3 Nov 2025 03:25 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में अब माल के बसहरी गांव में बाग में सोमवार दोपहर एक महिला का शव पड़ा मिला। आशंका है कि हत्याकर उसका शव फेंका गया है। पुलिस ने शव के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसके पूर्व 15 अक्टूबर को पारा के विक्रमनगर में फ्लाईओवर के नीचे एक युवक का कत्ल कर नग्न शव बोरे में भरकर फेंका गया था। दो दिन पूर्व एक महिला की हत्याकर बदमाशों ने शव बोरे में भरकर निगोहां के बांक नाले में फेंका था।

घटना की जानकारी पर पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी, एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे पुलिस बल के साथ बसहरी गांव पहुंचे। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाए। डीसीपी ने बताया कि शव कि पहचान नहीं हो सकी है। महिला की उम्र करीब 35 वर्ष है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शिनाख्त के लिए सभी थानों को फोटो भेजी गई है। इसके साथ ही गुमशुदगी का ब्योरा मांगा गया है।

पहले फेंकी लाशों की पहचान नहीं

आपको बता दें कि इससे पहले शहर में 15 दिन में युवक (40) और महिला (35) दो के कत्ल कर एक ही तरह बोरी में शव भरकर हत्यारे फेंककर फरार हो गए। पारा के विक्रमनगर फ्लाईओवर के पास हत्याकर फेंके गए शव की शिनाख्त अभी तक पुलिस करा नहीं पाई थी कि शनिवार को निगोहां के बांक नाले में महिला का शव मिला। महिला की भी हत्या कर फेंका गया। अब पुलिस दोनों शवों को एक-दूसरे से जोड़कर शिनाख्त का प्रयास कर रही है। निगोहां थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी ने रविवार को इस संबंध में पारा इंस्पेक्टर सुरेश कुमार सिंह से बात की। युवक के शव के पूरी जानकारी ली। अब दोनों थानों की पुलिस इन शवों को जोड़कर शिनाख्त का प्रयास कर रही हैं।

महिला और पुरुष की गुमशुदगी का ब्योरा मांगा

इस संबंध में सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली पुलिस से भी संपर्क किया है। वहां पर दर्ज महिला और पुरुष की गुमशुदगी का ब्योरा मांगा है। थाना प्रभारी निगोहां ने बताया का शरीर सड़ चुका था। बहुत दुर्गंध आ रही थी। शव करीब दो हफ्ते पुराना आंका जा रहा है। उसमें ईंट और पत्थर के टुकड़े भी मिले थे। 15 अक्टूबर को पारा में विक्रमनगर फ्लाईओवर के नीचे बोरे में युवक का शव मिला था। युवक नग्न था। सिर कूचकर उसकी हत्या की गई थी। अबतक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।

