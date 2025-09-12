अवैध संबंधों के विरोध पर हत्या? महिला की संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला शव

हाथरस में अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना के बाद आधी रात को गांव पहुंचे मायके के लोगों ने पति व ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना के बाद आधी रात को गांव पहुंचे मायके के लोगों ने पति व ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

फिरोजाबाद जनपद के थाना टूंडला क्षेत्र के एक गांव भिनौली के रहने वाले राजवीर ने बेटी आरती की शादी करीब दस साल पहले चंदपा क्षेत्र के गांव नगला विष्णु निवासी सौरभ के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद आरती को जानकारी हुई कि सौरभ के संबंध एक महिला से हैं। आरती ने इसका विरोध किया तो पति ने मारपीट शुरू कर दी। राजवीर ने बताया कि करीब पांच महीने से उसकी बेटी अपनी चचेरी बहन के घर आगरा रह रही थी। गुरुवार की शाम को सौरभ उसे आगरा से बहाने करके अपने साथ लेकर गांव आ गया।

रात को करीब तीन बजे सूचना मिली कि आरती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। राजवीर का कहना है कि वह अपने परिजनों को लेकर गांव पहुंच गये। मायके के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। यहां पर मायके के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने राजवीर की तहरीर के आधार पर सौरभ पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।