Woman body found eaten by insects in Jhansi hospital mortuary
यूपी के अस्पताल में लापरवाही, शवगृह में महिला के शव को कीड़ों ने खाया, 3 कर्मचारियों पर गिरी गाज

झांसी में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। जहां मेडिकल कॉलेज के शवगृह में रखे गए 26 साल की महिला के शव को कीड़ों ने खा लिया। उधर, ये मामला सामने आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। साथ ही तीन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है।

Mon, 1 Dec 2025 02:21 PMPawan Kumar Sharma भाषा, झांसी
यूपी के झांसी से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। जहां मेडिकल कॉलेज के शवगृह में रखे गए 26 साल की महिला के शव को कीड़ों ने खा लिया। उधर, ये मामला सामने आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। साथ ही मामले में जांच कराने और शव के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में तीन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गुरुसराय इलाके के सर्वो गांव की रहने वाली क्रांति देवी ने 28 नवंबर को अपने मायके में रहने के दौरान अपने पति से झगड़े के बाद कथित तौर पर जहर खा लिया था। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके भाई सक्षम पटेल ने कहा कि उसने एक दिन पहले ही शव को शवगृह के ‘डीप फ्रीजर’ में रखने के लिए भुगतान किया था। उसने आरोप लगाया कि जब वह रविवार को शव लेने आया तो उसने पाया कि कीड़ों ने मृतका के आंख और कान को थोड़ा खा लिया था, जिसे देखकर उसने हंगामा किया।

हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. सचिन माहौर ने परिवार को जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शव की जांच में महिला की आँखों और कानों के पास काटने के निशान पाए गए। उन्होंने कहा कि एक शवगृह कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है, अन्य को निलंबित कर दिया गया है और तीसरे आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डॉ माहौर ने कहा कि विस्तृत जांच जारी है और शवगृह में अधिक संवेदनशीलता तथा उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

हाईवे से सटे खेत में बंद सूटकेस में मिला कंकाल

उधर, हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र के एनएच-9 स्थित रामा अस्पताल के सामने एक खेत में सूटकेस में सोमवार को एक कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूटकेस में कंकाल देख लोगों ने सूचना पुलिस को दी। आनन-फानन में पिलखुवा पुलिस, फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। कंकाल कई दिन पुराना लग रहा है। पुलिस शिनाख्त की कोशिश कर रही है। कंकाल किसका है, इस बारे में पुलिस गहनता से पड़ताल कर रही है। मौके से पुलिस ने साक्ष्य का संकलन किया है और प्रयोगशाला भेज दिया है।

