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12 दिन बाद कब्र से महिला का निकलवाया गया शव; दोबारा हुआ पोस्टमॉर्टम, जानें क्या है वजह

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, चकेरी/बांगरमऊ
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कानपुर में 12 दिन पहले दफनाई गई कायनात का हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल ने दूसरी रिपोर्ट में भी मौत का कारण फांसी लगने से दम घुटना बताया। मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पहली रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे।

12 दिन बाद कब्र से महिला का निकलवाया गया शव; दोबारा हुआ पोस्टमॉर्टम, जानें क्या है वजह

कानपुर के बाबूपुरवा के बगाही में 12 दिन पहले दफनाई गई महिला का हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया तो इस बार भी मौत का कारण हैंगिंग आया। दरअसल, परिजन पहली वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे। महिला की मौत उन्नाव के हटिया मोहल्ला स्थित ससुराल में हुई थी। इस वजह से पोस्टमार्टम भी उन्नाव में कराया गया। वहीं, घटना के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। उन्नाव के हटिया मोहल्ला निवासी शीबू पुत्र इस्लामुद्दीन की पत्नी 30 वर्षीय कायनात का शव 16 मई को घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीवित अवस्था में फांसी लगाने से दम घुटने से मौत की वजह सामने आई थी।

हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा पोस्टमॉर्टम

पोस्टमार्टम के बाद मायके पक्ष के लोग शव को कानपुर के श्यामनगर स्थित नेहुरा गांव ले आए। इसके बाद 17 मई को बाबूपुरवा बगाही स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मृतका के भाई कैफ अंसारी ने पति शीबू, देवर मीनू, नदीम और ननद रूही पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। भाई कैफ का आरोप था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत तरीके से बनाई गई है। इसके बाद उसने हाईकोर्ट से दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की।

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एसडीएम की मौजूदगी में पोस्टमार्टम

डीएम घनश्याम मीणा के आदेश पर एसडीएम न्यायिक रामदेव की मौजूदगी में बाबूपुरवा बगाही के कब्रिस्तान से शव निकलवाया गया। इसके बाद शव को उन्नाव ले जाकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम पैनल में उन्नाव के जिला अस्पताल के डॉ. विवेक गुप्ता, अचलगंज सीएचसी के डॉ. आशुतोष वाष्णेय, मियांगंज सीएचसी के डॉ. दिनेश कुमार और महिला अस्पताल की डॉ. सुनीता यादव शामिल रहीं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। सूत्रों के मुताबिक दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है।

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दो बहनों में थी छोटी

घटना के बाद से मृतका का परिवार गहरे सदमे में है। कायनात दो बहनों में छोटी थी। पिता मोहम्मद रफीक, मां शहनाज बानो और भाई कैफ लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भाई का कहना है कि बहन की मौत के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं और उन्हें शुरू से ही घटना पर शक था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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