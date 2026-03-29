मोहब्बत में अपनों को दगा दे गई महिला, बॉयफ्रेंड संग हुई फरार, प्रेमी अब पति को भेज रहा न्यूड फोटो
फिरोजाबाद में एक परिवार ने युवती के प्रेम-प्रसंग की जानकारी मिलते ही उसकी शादी करा दी। शादी के बाद युवती ने ससुराल आकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वह अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग भाग निकली।
Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में प्रेम-प्रसंग के एक मामले में महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। महिला का शादी से पहले से ही रिश्ते के चाचा के साले के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने महिला की शादी कर दी। शादी के बाद विवाहिता ने ससुराल आकर पति को परेशान करना शुरू कर दिया।
महिला ने कहा, वह प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। तुम उसके लायक नहीं हो। घर वालों ने प्रेम संबंधों के चलते ही उसकी शादी उससे कर डाली थी। इसके बाद विवाहिता मौका पाकर अपने प्रेमी के साथ मैनपुरी भाग गई। प्रेमी अब इंस्टाग्राम से आपत्तिजनकर फोटो पति को भेज रहा है। विवाहिता को भगाने एटा के एक दंपति का भी हाथ है। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
घर वालों ने कर दी जबरन शादी
फिरोजाबाद के थाना उत्तर के टापा खुर्द कोटला रोड निवासी युवक की शादी एटा के शीतलपुर निवासी युवती के साथ हुई। शादी के बाद ससुराल आते ही विवाहिता ने कह दिया कि उसके प्रेम संबंधों के चलते ही परिवार के लोगों ने उसकी शादी जबरन उससे कर दी है। वह अभी अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है और पति से कहा कि तू मेरे लायक नहीं है। प्रेमी उसके चाचा का साला है। प्रेमी मोहित पुत्र रामवरन निवासी भलेता दन्नाहार मैनपुरी के पास राजी से नहीं जाने दिया तो वह सबको जेल भिजवा देगी।
ससुराल वालों के समझाने पर भी नहीं मानी महिला
विवाहिता को ससुरालियों ने काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। विवाहिता को भगाने में नीतू पत्नी जीतू और उसके पति जीतू निवासीगण शीतलपुर एटा का हाथ बताया है। पति का आरोप है कि प्रेमी के पास पहुंचने के बाद विवाहिता के आपत्तिजनक फोटो खींचकर प्रेमी उसके पति के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी से डाल रहा है। कहता है कि मैनपुरी का गुंडा है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, प्रेमी संग चार बच्चों की मां फरार हुई
इसी तरह गोरखपुर जिले में भी प्रेमी संग एक महिला फरार हो गई। कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के बाने ग्राम सभा के टोला जलारे की रहने वाली चार बच्चों की मां का संपर्क मनीराम क्षेत्र के रहने वाले 28 वर्षीय युवक से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया। करीब दस दिन पहले महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। महिला के अचानक लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच सूचना मिली कि महिला पीपीगंज क्षेत्र में अपने प्रेमी के साथ किराए के मकान में रह रही है। शनिवार को महिला के पति, बच्चे, भाई-बहन समेत अन्य परिजन उसे खोजते हुए वहां पहुंच गए। महिला को देखकर बच्चों ने मां से घर चलने की गुहार लगाई, लेकिन वह प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें