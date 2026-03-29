मोहब्बत में अपनों को दगा दे गई महिला, बॉयफ्रेंड संग हुई फरार, प्रेमी अब पति को भेज रहा न्यूड फोटो

फिरोजाबाद में एक परिवार ने युवती के प्रेम-प्रसंग की जानकारी मिलते ही उसकी शादी करा दी। शादी के बाद युवती ने ससुराल आकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वह अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग भाग निकली।

Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में प्रेम-प्रसंग के एक मामले में महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। महिला का शादी से पहले से ही रिश्ते के चाचा के साले के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने महिला की शादी कर दी। शादी के बाद विवाहिता ने ससुराल आकर पति को परेशान करना शुरू कर दिया।

महिला ने कहा, वह प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। तुम उसके लायक नहीं हो। घर वालों ने प्रेम संबंधों के चलते ही उसकी शादी उससे कर डाली थी। इसके बाद विवाहिता मौका पाकर अपने प्रेमी के साथ मैनपुरी भाग गई। प्रेमी अब इंस्टाग्राम से आपत्तिजनकर फोटो पति को भेज रहा है। विवाहिता को भगाने एटा के एक दंपति का भी हाथ है। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

घर वालों ने कर दी जबरन शादी फिरोजाबाद के थाना उत्तर के टापा खुर्द कोटला रोड निवासी युवक की शादी एटा के शीतलपुर निवासी युवती के साथ हुई। शादी के बाद ससुराल आते ही विवाहिता ने कह दिया कि उसके प्रेम संबंधों के चलते ही परिवार के लोगों ने उसकी शादी जबरन उससे कर दी है। वह अभी अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है और पति से कहा कि तू मेरे लायक नहीं है। प्रेमी उसके चाचा का साला है। प्रेमी मोहित पुत्र रामवरन निवासी भलेता दन्नाहार मैनपुरी के पास राजी से नहीं जाने दिया तो वह सबको जेल भिजवा देगी।

ससुराल वालों के समझाने पर भी नहीं मानी महिला विवाहिता को ससुरालियों ने काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। विवाहिता को भगाने में नीतू पत्नी जीतू और उसके पति जीतू निवासीगण शीतलपुर एटा का हाथ बताया है। पति का आरोप है कि प्रेमी के पास पहुंचने के बाद विवाहिता के आपत्तिजनक फोटो खींचकर प्रेमी उसके पति के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी से डाल रहा है। कहता है कि मैनपुरी का गुंडा है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस उसकी तलाश कर रही है।