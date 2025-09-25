woman became pregnant even after sterilization and gave birth to a baby girl, accusing doctors of negligence. नसबंदी के बाद भी महिला हो गई गर्भवती, बच्ची को दिया जन्म, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
नसबंदी के बाद भी महिला हो गई गर्भवती, बच्ची को दिया जन्म, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

यूपी की राजधानी लखनऊ में नसबंदी के बाद भी महिला गर्भवती हो गई। महिला ने बच्ची को जन्म दिया। महिला और उसके पति ने तहसील दिवस में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की है।

Thu, 25 Sep 2025
राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद सीएचसी के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। मजदूर दंपति ने आरोप लगाया है कि नसबंदी के बाद भी महिला गर्भवती हो गई। उन्हें पांचवां बच्चा हो गया है। महिला ने बच्ची को जन्म दिया। अब दंपति ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देकर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है।

मलिहाबाद के भुलसी गांव निवासी मजदूर की पत्नी ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके चार बच्चे हो चुके थे। आगे कोई बच्चा न हो इसके लिए दंपति की रजामंदी पर 19 जुलाई 2024 को महिला ने अपनी नसबंदी कराने के लिए सीएचसी मलिहाबाद की डॉ. मोनिका अग्रवाल से संपर्क किया। फिर अपना नसबंदी का ऑपरेशन करा दिया। सुभाषिनी का आरोप है कि नसबंदी आपरेशन के बावजूद उसने एक बच्ची को जन्म दिया।

महिला ने मामले की शिकायत मलिहाबाद सीएचसी अधीक्षक से की। इसके साथ ही महिला ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के बाद मामले में मलिहाबाद सीएचसी अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि नसबंदी से पूर्व एवं 15 दिन बाद महिला की प्रेगनेंसी जांच होती है। नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की कोई जांच नहीं हुई है। वहीं, कुछ मामलों मे नसबंदी ऑॅपरेशन फेल होने की संभावना भी रहती है। ऐसे मामलों में आर्थिक सहायता भुगतान किया जाता है। इस मामले मे शिकायतकर्ता ने नसबंदी के 15 दिन बाद दोबारा जांच नहीं कराई थी। ऐसे में उनके मुआवजे के मामले की फाइल को निरस्त कर दिया गया है।

