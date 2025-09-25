नसबंदी के बाद भी महिला हो गई गर्भवती, बच्ची को दिया जन्म, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

यूपी की राजधानी लखनऊ में नसबंदी के बाद भी महिला गर्भवती हो गई। महिला ने बच्ची को जन्म दिया। महिला और उसके पति ने तहसील दिवस में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की है।

राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद सीएचसी के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। मजदूर दंपति ने आरोप लगाया है कि नसबंदी के बाद भी महिला गर्भवती हो गई। उन्हें पांचवां बच्चा हो गया है। महिला ने बच्ची को जन्म दिया। अब दंपति ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देकर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है।

मलिहाबाद के भुलसी गांव निवासी मजदूर की पत्नी ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके चार बच्चे हो चुके थे। आगे कोई बच्चा न हो इसके लिए दंपति की रजामंदी पर 19 जुलाई 2024 को महिला ने अपनी नसबंदी कराने के लिए सीएचसी मलिहाबाद की डॉ. मोनिका अग्रवाल से संपर्क किया। फिर अपना नसबंदी का ऑपरेशन करा दिया। सुभाषिनी का आरोप है कि नसबंदी आपरेशन के बावजूद उसने एक बच्ची को जन्म दिया।