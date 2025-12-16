महिला ने सिपाही को सड़क पर पीटा, कॉलर पकड़कर जड़े थप्पड़; वीडियो वायरल

संक्षेप: गोरखपुर में एक महिला वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया स्थित मॉडल शॉप के सामने की बताई जा रही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के गोरखपुर में वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर लगातार थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है, जबकि पुलिसकर्मी खुद को बचाते हुए वहां से भागता नजर आ रहा है। घटना कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघड़िया स्थित मॉडल शॉप के सामने की बताई जा रही है। हालांकि, लाइव वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

संबंधित पुलिसकर्मी कैंट थाने के एक पुलिस चौकी पर तैनात है। बताया जा रहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में पुलिसकर्मी किसी महिला के संबंध में मिली शिकायत की जांच करने मॉडल शॉप के सामने स्थित एक गली में गया था। इसी दौरान महिला ने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला द्वारा धक्का दिए जाने से पुलिसकर्मी नाली में गिरते-गिरते बचा और फिर वहां से भागकर सड़क की ओर चला गया। वीडियो में महिला की कुर्ती फटी हुई नजर आती है। चर्चा है कि इससे विवाद और बढ़ गया।