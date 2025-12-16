Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWoman beats constable on road grabs him by the collar and slaps him
महिला ने सिपाही को सड़क पर पीटा, कॉलर पकड़कर जड़े थप्पड़; वीडियो वायरल

महिला ने सिपाही को सड़क पर पीटा, कॉलर पकड़कर जड़े थप्पड़; वीडियो वायरल

संक्षेप:

गोरखपुर में एक महिला वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है।  कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया स्थित मॉडल शॉप के सामने की बताई जा रही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Dec 16, 2025 11:22 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर में वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर लगातार थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है, जबकि पुलिसकर्मी खुद को बचाते हुए वहां से भागता नजर आ रहा है। घटना कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघड़िया स्थित मॉडल शॉप के सामने की बताई जा रही है। हालांकि, लाइव वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संबंधित पुलिसकर्मी कैंट थाने के एक पुलिस चौकी पर तैनात है। बताया जा रहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में पुलिसकर्मी किसी महिला के संबंध में मिली शिकायत की जांच करने मॉडल शॉप के सामने स्थित एक गली में गया था। इसी दौरान महिला ने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला द्वारा धक्का दिए जाने से पुलिसकर्मी नाली में गिरते-गिरते बचा और फिर वहां से भागकर सड़क की ओर चला गया। वीडियो में महिला की कुर्ती फटी हुई नजर आती है। चर्चा है कि इससे विवाद और बढ़ गया।

ये भी पढ़ें:VIDEO: भूमाफिया के बेटे ने युवक को बेल्ट और चप्पल से पीटा, सड़क पर निकाला जुलूस

सूत्रों का कहना है कि इस मामले को लेकर महिला या पुलिसकर्मी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस स्तर पर भी अभी तक कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। सवाल उठ रहे हैं कि यदि पुलिसकर्मी सरकारी काम से मौके पर गया था और उसके साथ मारपीट हुई तो महिला के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मी से मारपीट का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि चार लोगों पर शांतिभंग की कार्रवाई की गई थी। मामला पुलिसकर्मियों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |