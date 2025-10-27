बाथरूम में धकेलकर स्वीपर ने अंदर से लगाई कुंडी, यूपी के मेडिकल कॉलेज में महिला तीमारदार से रेप

संक्षेप: जेठ को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची एक महिला तीमारदार से दरिंदगी की गई। डॉक्टर से मिलवाने के बहाने स्वीपर महिला तीमारदार को बाथरूम में ले गया और अंदर से कुंडी लगाकर अपनी हवस मिटाई।

यूपी के शाहजहांपुर स्थित मेडिकल कॉलज में महिला तीमारदार के साथ दरिंदगी का ममाला सामने आया है। महिला के आरोप पर पुलिस ने आरोपी स्वीपर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। कांट थाना क्षेत्र निवासी महिला ने अपने जेठ को पेशाब रुकने की समस्या पर मेडिकल कॉलेज के मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया था। रविवार शाम को उसका पति सामान लाने घर चला गया। इसके बाद शाम में उसने खुद भी अजीजगंज जाकर थोड़ी शराब पी ली। इससे उसकी भी हालत खराब हो गई और उसे भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

सोमवार सुबह करीब सात बजे कांट क्षेत्र के गांव गढ़ीपुरी निवासी 27 वर्षीय स्वीपर जयशंकर पुत्र आशाराम दिखा। महिला उसे जानती थी। उसने कहा कि अच्छे डॉक्टर से दिखवा दो। इसके बाद वह डॉक्टर से मिलवाने के बहाने उसे दूसरे फ्लोर पर बने एक बाथरूम में ले गया। वहां पहुंचते ही महिला को अंदर धकेलकर जबरदस्ती कुंडी लगा दी। इस दौरान विरोध पर महिला को चोटें भी आईं। हालांकि आरोपी ने महिला को पूरी तरह कब्जे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला ने बताया कि वह चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। युवक की पकड़ कमजोर हुई तो उसने तत्काल दरवाजा खोला। अस्त-व्यस्त कपड़ों में ही सीधे मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी पहुंची।