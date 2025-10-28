Hindustan Hindi News
महिला ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से किए कई वार, अस्पताल में भर्ती

महिला ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से किए कई वार, अस्पताल में भर्ती

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में महिला ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कई वार किए , जिससे प्राइवेट पार्ट कई जगह कट गया और वह लहुलूहान हो गया। घायल पति को अस्पताल में भर्ती किया गया। 

Tue, 28 Oct 2025 06:51 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र में एक महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपने पति के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला किया। पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर कई बार वार किए। वह लहुलूहान हो गया। गंभीर हालत में पति को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। शिकायत पर पुलिस ने घायल व्यक्ति की पत्नी, उसके बेटे और बहू के खिलाफ केस दर्ज किया है।

थाना मझोला के काशीरामनगर चौकी क्षेत्र निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति फर्म में मजदूरी करता है। उसने मझोला थाने में पत्नी, बेटे ओर बहू के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में मजदूर ने बताया कि बीते 24 अक्तूबर को रात करीब साढ़े 11 बजे वह घर पर था। आरोप लगाया कि उसी दौरान पत्नी, बेटा और बहू उससे झगड़ा करने लगा। आरोपियों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और जेब से रुपये छीन लिए। पीड़ित के अनुसार उसकी पत्नी उसे खींच कर कमरे में ले गई और ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट पर कई वार किए, जिससे प्राइवेट पार्ट कई जगह कट गया और वह लहुलूहान हो गया। चीखपुकार मचने पर आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है।

इस संबंध में सीओ कोतवाली कुलदीप कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मझोला थाने में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

