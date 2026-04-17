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खतरनाक मंसूबों के साथ होटल पहुंची महिला, ब्लैकमेलर भी नहीं समझ पाया, फिर खून से सन गया कमरा

Apr 17, 2026 08:05 pm ISTDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
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आगरा में एक महिला ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला खतरनाक मंसूबों के साथ इटौरा (मलपुरा) स्थित होटल ताजपथ पहुंची थी। वहां से ब्लैकमेलर को भी बुलाया था।

खतरनाक मंसूबों के साथ होटल पहुंची महिला, ब्लैकमेलर भी नहीं समझ पाया, फिर खून से सन गया कमरा

Agra News: यूपी के आगरा में एक महिला ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला खतरनाक मंसूबों के साथ इटौरा (मलपुरा) स्थित होटल ताजपथ पहुंची थी। वहां से ब्लैकमेलर को भी बुलाया था। दोनों कमरा नंबर 204 में रुके। लेकिन महिला के इरादों को ब्लैकमेलर समझ नहीं सका और महिला ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। मरने वाला शख्स रिश्ते का मामा लगता था। वह महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके अश्लील फोटो और वीडियो पति को दिखाने की धमकी देता था। महिला घर से हत्या की तैयारी करके आई थी। सर्जिकल ब्लेड से गला काटा उसके बाद हथौड़े से सिर फोड़ दिया। हत्या करके कमरे से चीखते हुए बाहर निकली, मैने उसको मार डाला। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

घटना दोपहर करीब सवा बारह बजे की है। सुबह ग्यारह बजे फतेहपुर सीकरी निवासी 36 वर्षीय खिल्लो ककुआ (मलपुरा) निवासी प्रीति के साथ होटल में पहुंचा। प्रीति कमरे में रुक गई। वह शराब के ठेके पर गया। बीयर खरीदकर लेकर आया। दोनों ने साथ बैठकर बीयर पी। आरोप है कि इसके बाद खिल्लो ने महिला से जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला पहले से हत्या की तैयारी करके आई थी। सर्जिकल ब्लेड से खिल्लो की गर्दन पर प्रहार किया। गले से खून की धार बहने लगी। खिल्लो बेड से गिर पड़ा। इसके बाद महिला ने हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया। उसे भी फेंक दिया। महिला हत्या में प्रयुक्त हथियार थैले में छिपाकर लेकर आई थी।

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कमरे से चीखते हुए बाहर निकली महिला

डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि हत्या के बाद महिला चीखते हुए कमरे से बाहर आई। होटल कर्मचारियों को बताया कि हत्या कर दी है। यह सुनकर कर्मचारी घबरा गए। पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को हिरासत में लिया। शुरू में वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी। पुलिस को लगा कि उसने हथौड़े से प्रहार करके हत्या की है। शव उठाते समय गले पर कट का निशान दिखा। महिला से पूछा तो उसने बताया कि सर्जिकल ब्लेड भी लेकर आई थी। उसके थैले में पुलिस को पेपर स्प्रे भी मिला। हत्या की वजह पूछने पर महिला ने बताया कि खिल्लो ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। उसे ब्लैकमेल करता था। सोचता था जब चाहेगा उसे बुला लेगा।

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दो बच्चों की मां है प्रीति

प्रीति विवाहित है। खिल्लो रिश्ते में उसका मामा लगता था। हमउम्र था। बचपन में प्रीति के माता-पिता ने ही खिल्लो को पाला था। व्यस्क होने पर उसने टाइल्स और पत्थर लगाने का काम शुरू कर दिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि खिल्लो कुछ माह पूर्व भी इस होटल में प्रीति को लेकर आया था। प्रीति का कहना है कि उसने उसी दौरान वीडियो बना लिया था। उसके अश्लील फोटो ले लिए थे। पुलिस यह मानकर चल रही है कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे। खिल्लो अब प्रीति को ब्लैकमेल कर रहा था। प्रीति दो बच्चों की मां है। एक बच्चा दिसंबर 2025 में हुआ। एक बच्चा करीब चार साल का है।

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फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि पुलिस के पास महिला के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस ने होटल का डीवीआर भी कब्जे में लिया है। जिसमें महिला और खिल्लो के होटल में आने का फुटेज है। हत्या के बाद महिला कमरे से बाहर आई यह फुटेज भी है। पुलिस कमरे में पहुंची। चारों तरफ खून फैला हुआ था। खिल्लो का खून महिला के कपड़ों पर भी लगा था। उन्हें भी कब्जे में लेकर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। सर्जिकल ब्लेड और हथौड़ा दोनों मौके पर ही मिल गए थे। किसने किसे फोन करके बुलाया था इसकी जानकारी कॉल डिटेल से होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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