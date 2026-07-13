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हाथ में नंगी तलवार लेकर कमिश्नरी पहुंची महिला के सामने SHO ने जोड़े हाथ, बोले-आप हथियार कैसे लेकर आईं

By Dinesh Rathour
मेरठ, मुख्य संवाददाता
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मेरठ में एक महिला हाथ में नंगी तलवार लेकर कमिश्नरी पहुंच गई। महिला तलवार को लहराने लगी। नजर पड़ते लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसओ ने हाथ जोड़कर महिला से तलवार देने की विनीत की। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

Meerut Video Viral: मेरठ में सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील और हाई-सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले कमिश्नरी चौराहे पर सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सोशल समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु सिंह राणा हाथ में नंगी तलवार लेकर अचानक वहां पहुंच गईं। भरी भीड़ और पुलिस की मौजूदगी के बीच महिला को तलवार लहराते देख वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में मौके पर मौजूद लालकुर्ती एसएचओ हरेन्द्र सिंह ने महिला के सामने हाथ जोड़े। पूछताछ कर तलवार जब्त कर ली। हालांकि महिला तलवार को खानदानी बताती रही।

सोशल समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और अधिवक्ता रेणु सिंह राणा सोमवार को यूजीसी बिल के विरोध में अपना प्रदर्शन दर्ज करने कमिश्नरी चौराहे पर पहुंची थीं। उनका उद्देश्य वहां अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करना और विरोध प्रदर्शन के बैनर लगाना था। हालांकि, प्रदर्शन का अंदाज बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि उनके एक हाथ में बैनर था और दूसरे हाथ में एक धारदार नंगी तलवार। कमिश्नरी चौराहा जैसे अति सुरक्षित इलाके में सरेआम तलवार लहराती महिला को देखकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए।

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काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने महिला से जब्त की तलवार

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई। चौराहे पर मौजूद लालकुर्ती एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने संयम बरतते हुए महिला से बात करने की कोशिश की। माहौल को शांत करने के लिए पुलिसकर्मियों ने महिला नेता से हाथ जोड़कर विनती की और उनसे सहयोग करने का आग्रह किया। पुलिस ने काफी मशक्कत और समझाइश के बाद महिला को शांत कराया। पूछताछ के दौरान महिला नेता ने इसे अपनी खानदानी तलवार बताते हुए अपने कृत्य को उचित ठहराने की कोशिश की। फिलहाल, पुलिस ने तलवार को जब्त कर लिया है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

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​चर्चा का विषय बनी घटना

​वैसे यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद एक महिला खुलेआम धारदार हथियार लेकर मुख्य प्रशासनिक चौराहे तक कैसे पहुंच गया? हालांकि, पुलिस की सूझबूझ से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन इस सुरक्षा चूक ने स्थानीय प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस मामले में सिविल लाइन एसएचओ सौरभ शुक्ला का कहना है कि महिला से हथियार बरामद कर कब्जे में ले ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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