बस में दोस्ती के बहाने बच्चा चुराने वाली महिला गिरफ्तार, 4 शादियों से हुए खुद के 7 बच्चे भी हैं गायब

हरदोई की सुनभला कुमारी अपने नौ महीने के बेटे अरुण के साथ 17 मार्च को रोडवेज से अपनी बहन संजीदा के घर जा रही थी। सुनभला के पास किराये के रुपये नहीं थे तो पास बैठी एक अन्य महिला से उसका किराया देकर दोस्ती कर ली। सुनभला बरेली में उस महिला के साथ बस से उतर गई और तीन दिन तक दोनों साथ ही रहे।

UP News: यूपी रोडवेज बस में दोस्ती के बहाने हरदोई की महिला का बच्चा चुराने वाली महिला को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से दो बच्चे बरामद हुए हैं, जिनमें से एक हरदोई की महिला का बच्चा है। महिला की तीन-चार शादियां हो चुकी हैं और दूसरा बच्चा पहले पति का बता रही है। मगर इन पतियों से हुए कुल सात बच्चे गायब हैं। इसके कारण मामला मानव तस्करी से जुड़ा होने का शक पैदा हो गया है। पुलिस इस बिंदु पर मामले की गहनता से जांच कर रही है।

जिला हरदोई के थाना देहात क्षेत्र के गांव मिरगवां की सुनभला कुमारी अपने नौ महीने के बेटे अरुण के साथ 17 मार्च को रोडवेज से अपनी बहन संजीदा के घर जा रही थी। सुनभला के पास किराये के रुपये नहीं थे तो पास बैठी एक अन्य महिला से उसका किराया देकर दोस्ती कर ली। सुनभला बरेली के फरीदपुर में उस महिला के साथ बस से उतर गई और तीन दिन तक दोनों साथ ही रहे।

शुक्रवार को महिला ने बैंक जाने का बहाना किया और लाइन में मदद के नाम पर सुनभला का बच्चा लेकर फरार हो गई। फरीदपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी। शिनाख्त के बाद रविवार को महिला को फरीदपुर के गांव खनी नवादा निवासी गुड्डू के घर से गिरफ्तार कर लिया।