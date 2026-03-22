बस में दोस्ती के बहाने बच्चा चुराने वाली महिला गिरफ्तार, 4 शादियों से हुए खुद के 7 बच्चे भी हैं गायब
हरदोई की सुनभला कुमारी अपने नौ महीने के बेटे अरुण के साथ 17 मार्च को रोडवेज से अपनी बहन संजीदा के घर जा रही थी। सुनभला के पास किराये के रुपये नहीं थे तो पास बैठी एक अन्य महिला से उसका किराया देकर दोस्ती कर ली। सुनभला बरेली में उस महिला के साथ बस से उतर गई और तीन दिन तक दोनों साथ ही रहे।
UP News: यूपी रोडवेज बस में दोस्ती के बहाने हरदोई की महिला का बच्चा चुराने वाली महिला को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से दो बच्चे बरामद हुए हैं, जिनमें से एक हरदोई की महिला का बच्चा है। महिला की तीन-चार शादियां हो चुकी हैं और दूसरा बच्चा पहले पति का बता रही है। मगर इन पतियों से हुए कुल सात बच्चे गायब हैं। इसके कारण मामला मानव तस्करी से जुड़ा होने का शक पैदा हो गया है। पुलिस इस बिंदु पर मामले की गहनता से जांच कर रही है।
जिला हरदोई के थाना देहात क्षेत्र के गांव मिरगवां की सुनभला कुमारी अपने नौ महीने के बेटे अरुण के साथ 17 मार्च को रोडवेज से अपनी बहन संजीदा के घर जा रही थी। सुनभला के पास किराये के रुपये नहीं थे तो पास बैठी एक अन्य महिला से उसका किराया देकर दोस्ती कर ली। सुनभला बरेली के फरीदपुर में उस महिला के साथ बस से उतर गई और तीन दिन तक दोनों साथ ही रहे।
शुक्रवार को महिला ने बैंक जाने का बहाना किया और लाइन में मदद के नाम पर सुनभला का बच्चा लेकर फरार हो गई। फरीदपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी। शिनाख्त के बाद रविवार को महिला को फरीदपुर के गांव खनी नवादा निवासी गुड्डू के घर से गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में सामने आया कि महिला का नाम रंजना उर्फ बिंदा है, जो कुशीनगर के पडरौना की रहने वाली है। उसके पास से दो बच्चे बरामद हुए, जिसमें नौ महीने का सुनभला का बेटा अरुण और छह-सात का एक अन्य बच्चा है। सुनभला के बच्चे को वह बेचने की तैयारी कर रही थी। यह भी सामने आया कि महिला ने गुड्डू समेत तीन-चार व्यक्तियों से शादी की, जिनसे उसके सात-आठ बच्चे हुए। बरामद हुआ दूसरा बच्चा वह अपने पहले पति का बता रही है। बाकी बच्चों की कोई जानकारी न होने से मामला मानव तस्करी से जुड़ रहा है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस उसके वर्तमान पति गुड्डू से भी पूछताछ कर रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें