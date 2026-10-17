अखिलेश को गाली देने वाली महिला कौन? सपा नेता की FIR के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार
गोंडा की रहने वाली एक महिला ने वीडियो बनाकर अखिलेश यादव को गाली दी। इसके बाद अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
Gonda News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर गाली-गलौज करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सपा नेता की शिकायत पर कौड़िया पुलिस ने महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की। एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने बौनापुर निवासी महिला को गिरफ्तार किया है।
सपा के कटरा बाजार विधानसभा अध्यक्ष वकार खां ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि बौनापुर निवासी पल्लवी शुक्ला ने फेसबुक पर अखिलेश के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर पोस्ट किया। शिकायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपशब्द कहने और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। वकार खां ने आरोप लगाया कि इस पोस्ट से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।
पल्लवी यूट्यूबर ने अखिलेश को दी थी गाली
सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को गाली देने वाली महिला का नाम पल्लवी शुक्ला है। वह यूट्यूबर एवं फेसबुक ब्लॉगर है। पल्लवी के फेसबुक पर हजारों की संख्या में फैन्स हैं। पल्लवी इससे पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के लिए अभद्र टिप्पणी कर चुकी हैं। थानाध्यक्ष कौड़िया शशि राणा ने बताया कि सपा नेता वकार खां की शिकायत पर यूट्यूब पल्लवी शुक्ला के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
क्या बोली थी महिला
पल्लवी शुक्ला नाम की इस महिला ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो में पल्लवी ने अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर को लेकर गाली-गलौज किया। पल्लवी ने कहा, एआई के जरिए अखिलेश के साथ हमारी जिसने भी फोटो बनाई है, उसे डिलीट कर दें। इसके बाद पल्लवी अखिलेश यादव को गाली देते हुए कहती हैं कि वह यादव को सपोर्ट नहीं करती हैं। जाति की ब्राह्मण हूं। मेरे पापा कट्टर हिंदू हैं। अखिलेश यादव की सरकार में लड़कियों का रेप होता था। पल्लवी यहीं पर नहीं रुकी, उसने कहा-उनकी सरकार में लड़कियां सुरक्षित नहीं थीं। साइकिल का कोई भरोसा नहीं, कहां रास्ता चलते हुए पंक्चर हो जाए।
सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेसियों ने दी तहरीर
वहीं दूसरी ओर जौनपुर में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक सहित जिले के विभिन्न थानों में तहरीर देकर आरोपी मुकेश सिंह राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। जिला उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने खुटहन थाने के प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह को तहरीर सौंपी। राकेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश, संविधान, लोकतंत्र और जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके अनुसार, इस अभियान से कुछ ताकतें बौखलाकर उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और साजिश कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।