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हादसा या आत्महत्या? ट्रेन की चपेट में आने से महिला और दो बच्चों की मौत

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, ललितपुर
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ललितपुर मेंसोमवार सुबह  ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आत्महत्या और हादसे को लेकर जांच कर रही हैं। 

Woman and two children killed after being hit by a train
ट्रेन की चपेट में आने से महिला और दो बच्चों की मौत

UP News: यूपी के ललितपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां जाखलौन थाना अंतर्गत धौर्रा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार सुबह अप ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

जाखलौन थाना अंतर्गत धौर्रा ग्राम पंचायत में रहने वाली 33 वर्षीय दीपा की शादी करीब 10 वर्ष पहले पाली निवासी विक्की यादव से हुई थी। दीपा अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं, इसलिए पति और बच्चों के साथ मायके धौर्रा में ही रहती थीं। उनका पति विक्की खेती किसानी के साथ-साथ मिठाई बनाने का काम भी करता है। उनकी तीन संताने दो बेटियां और एक बेटा था।

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सोमवार सुबह 5 वर्षीय बेटी दीपा और 2 वर्ष बेटा कृष के साथ घर से निकली थीं। धौर्रा रेलवे गेट संख्या 319 खंभा नंबर 1109/11 के पास अप ट्रैक पर भोपाल की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद स्टेशन अधीक्षक ने जीआरपी को घटनाक्रम से अवगत कराया। मौके पर पहुंची जीआरपी आत्महत्या या फिर हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी।

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युवक को दिन में लोगों ने बचाया, रात में ट्रेन के आगे कूदा

उधर, बागपत के बूढ़पुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक युवक स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के आगे पटरियों पर लेट गया। हालांकि उस समय ट्रेन रुकी हुई थी। लोको पायलट और यात्रियों ने युवक को जैसे-तैसे ट्रैक से हटाकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद युवक रात में कांधला पहुंच गया और ट्रेन के आगे कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि उसका पड़ोसियों से विवाद हुआ था।

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पुलिस के अनुसार शामली के एलम गांव निवासी अनुज पंवार दोपहर 12:30 बजे बुढ़पुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। वह शामली जाने के लिए खड़ी ट्रेन के आगे पटरी पर लेट गया। यह देख यात्रियों ने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मशक्कत के बाद अनुज को ट्रैक से हटाया। इस दौरान ट्रेन कुछ देर से रवाना हो सकी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। बूढ़पुर स्टेशन पर तो अनुज की जान बच गई, लेकिन रात में सूचना मिली कि वह कांधला क्षेत्र पहुंच गया और उसने वहां ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक का सिर धड़ से अलग होकर रेलवे ट्रैक से करीब दो मीटर दूर जा गिरा। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मृतक की पहचान एलम कस्बा निवासी 35 वर्षीय अनुज पंवार के रूप में हुई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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