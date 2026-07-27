हादसा या आत्महत्या? ट्रेन की चपेट में आने से महिला और दो बच्चों की मौत

ललितपुर मेंसोमवार सुबह ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आत्महत्या और हादसे को लेकर जांच कर रही हैं।

UP News: यूपी के ललितपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां जाखलौन थाना अंतर्गत धौर्रा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार सुबह अप ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

जाखलौन थाना अंतर्गत धौर्रा ग्राम पंचायत में रहने वाली 33 वर्षीय दीपा की शादी करीब 10 वर्ष पहले पाली निवासी विक्की यादव से हुई थी। दीपा अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं, इसलिए पति और बच्चों के साथ मायके धौर्रा में ही रहती थीं। उनका पति विक्की खेती किसानी के साथ-साथ मिठाई बनाने का काम भी करता है। उनकी तीन संताने दो बेटियां और एक बेटा था।

सोमवार सुबह 5 वर्षीय बेटी दीपा और 2 वर्ष बेटा कृष के साथ घर से निकली थीं। धौर्रा रेलवे गेट संख्या 319 खंभा नंबर 1109/11 के पास अप ट्रैक पर भोपाल की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद स्टेशन अधीक्षक ने जीआरपी को घटनाक्रम से अवगत कराया। मौके पर पहुंची जीआरपी आत्महत्या या फिर हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी।

युवक को दिन में लोगों ने बचाया, रात में ट्रेन के आगे कूदा उधर, बागपत के बूढ़पुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक युवक स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के आगे पटरियों पर लेट गया। हालांकि उस समय ट्रेन रुकी हुई थी। लोको पायलट और यात्रियों ने युवक को जैसे-तैसे ट्रैक से हटाकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद युवक रात में कांधला पहुंच गया और ट्रेन के आगे कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि उसका पड़ोसियों से विवाद हुआ था।